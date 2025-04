Candidații celebri pe TikTok, Facebook și Instagram. Cine este cel mai popular și câți bani au cheltuit pe promovare

Principalii candidați la alegerile prezidențiale au investit, pe lângă promovarea tradițională, și în cea online, cele mai mari cheltuieli fiind raportate în cazul candidatului coaliției, Crin Antonescu. Pe locul doi este candidatul independent Victor Ponta.

În total, potrivit unui raport Expert Forum, 28.655.332 de lei au cheltuit partidele și candidații pentru promovarea în mediul online, în perioada 4-15 aprilie, suma totală a banilor cheltuiți pentru campanie ridicându-se la 67.758.367 lei. Cea mai mica sumă a fost investită în sondaje, cheltuieli care apar doar în dreptul PSD (310.956 lei) și al candidatului independent Victor Ponta (152.320).

Cu toate astea, potrivit unui alt raport al Expert Forum, care analizează periooada 5-17 aprilie, costurile pentru promovare prin servicii Meta și Google sunt foarte reduse, aproape 10% din costurile totale.

George Simion este unul dintre cei mai populari politicieni de pe platformele de socializare. Șeful AUR, cu o prezență constantă în mediul online, ajuns acum și pe primul loc în sondaje, are 1,5 milioane de urmăritori pe Facebook. Pe Instagram a ajuns la doar 52.800 de urmăritori, însă pe TikTok a strâns 1,3 milioane de urmăritori.

În cazul său, AUR nu a raportat cheltuieli în privința mediului online, însă pagina oficială a lui George Simion a cheltuit pentru 9 reclame 40.000 de lei între 8 și 14 aprilie 2025. Cel de-al doilea raport arată că pentru pagina sa de Facebook au fost investiți în total 46.435 lei.

Cei mai promovați candidați

Pe locul doi în privința popularității pe Facebook este Victor Ponta, cu 996.000 urmăritori pe Facebook. Pe Instagram are 140.000 de fani, iar pe TikTok are 187.839, semn că suma investită în promovarea online, care s-a ridicat la 6.603.238 de lei, în perioada 4-15 aprilie, a dat roade. Victor Ponta este clasat pe locul doi în privința cheltuielilor pentru mediul online. Pentru platformele Meta, în cazul său au fost cheltuiți 88.000 de lei pânǎ pe 13 aprilie. Suma totală pentru pagina de Facebook a fost de 760.513 lei

Pe primul loc în privința cheltuielilor este clasat Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare, care are pe Facebook 50.000 de urmăritori, iar pe Instagram 7.500 de urmăritori. Pagina de TikTok indică 17.648 de fani.

Pentru promovare, în perioada 5-17 aprilie, adică primele două săptămâni de campanie electorală pentru alegerile prezidețiale din luna mai, dintre partidele care îl susțin, PSD a cheltuit cea mai mare sumă pe online, adică 16.678.124 lei, urmat de UDMR, cu 523.917 lei, și apoi de PNL, cu 89.250 lei. Pentru promovarea pe platformele Meta în cazul lui Crin Antonescu au fost cheltuiți 112.000 lei pe 10 aprilie și 134.000 lei pe 16 aprilie. Suma totală investită pentru pagina de Facebook este de 857.868 lei, potrivit celui de-al doilea raport. El mai are o pagină asociată pentru care au fost investiți 33.301 lei.

Banii din campanie, dedicați mediului online

Nicușor Dan are pe pagina de Facebook 397.000 de urmăritori, pe Instagram a ajuns la 494.000 urmăritori, iar pe TikTok 137.057 fani. Primarul Capitalei este pe locul 4 în privința cheltuielilor pentru online, cu 4.000.000 de lei. De altfel, suma reprezintă 99% din banii cheltuiți pentru campanie, adică 4.019.045 lei. În cazul lui Nicușor Dan apare suma de 615.138 lei pentru pagina de Facebook în raport.

Elena Lasconi are 188.000 urmăritori pe Facebook. Pe Instagram a strâns 94.900 urmăritori, iar pe TikTok 156.040 urmăritori. Șefa USR a fost însă abandonată de partid în mijllocul campaniei, liderii formațiunii dorind să îl promoveze pe Nicușor Dan, lucru care nu le este însă permis în cadrul actualei campanii, având un alt candidat desemnat în cursa prezidențială.

În cazul șefei USR, care a pierdut și accesul la fondurile pentru campanie, raportul arată că partidul a cheltuit 213.486 lei pentru promovarea online. Pentru pagina de Facebook a Elenei Lasconi s-au cheltuit 5.174 lei, arată cel de-al doilea raport.

Cele mai mici sume au mers către Google. Potrivit unuia dintre rapoartele Expert Forum, este vorba de 500 de lei, din care PSD a plătit 285.856 lei, iar Nicușor Dan 90.927 lei. Alte sume alocate mai apar în dreptul UDMR (32.533 lei), Victor Ponta (26.750 lei) și Crin Antonescu (25.000 lei).

Cei mai puțin populari candidați

În cazul candidaților mai puțin cunoscuți și cu șanse mici în sondaje, în unele cazuri paginile nu sunt marcate drept verificate. Unii dintre ei își folosesc paginile personale de socializare și pentru promovare, iar alții nu au pagini pe toate platformele.

Daniel Funeriu are doar 715 urmăritori pe Facebook și 627 pe Instagram. Pe TikTok are 108 urmăritori. Potrivit Expert Forum, pentru promovarea online a cheltuit 140.998 lei. Mult mai bine stă Cristian Terheș, a cărui pagină de TikTok este mai veche. El are 68.202 urmăritori pe TikTok, 387.000 pe Facebook și 1.042 pe Instagram. În cazul său nu apar însă raportări.

Lavinia Șandru, o personalitate mai veche în politica românească, are 26.000 urmăritori pe Facebook, 1.136 pe Instagram și 48.807 urmăritori pe TikTok. În cazul său apar doar 92 de lei pentru pagina de Facebook.

John Ion Banu are 1.400 urmăritori pe Facebook, iar pe TikTok are 2.737 de urmăritori. În cazul său, 20.000 de lei s-au dus pe promovarea online, adică majoritatea sumei 39.995 de lei cheltuiți.

Silviu Predoiu are 5.000 de prieteni pe pagina personală de Facebook și 2.900 pe pagina oficială de Facebook. De asemenea, are 4.601 urmăritori pe TikTok. În cazul său, apare suma de 1.619 lei pentru Facebook. De altfel, partidul a investit 25.000 de lei pentru promovarea online.

În ceea ce îl privește pe Sebastian Constantin Popescu nu apar raportări. Candidatul folosește pagina de Facebook, unde are 4.700 prieteni. Mult mai bine stă pe TikTok, unde a strâns 26.868 urmăritori.