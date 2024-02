Iulian Fota, demis din funcția de secretar de stat în MAE: Cred că ministerul trebuie condus partenerial, prin respect reciproc și buna înțelegere

Secretarul de stat în Ministerul de Externe, Iulian Fota, a fost demis marți seară prin semnătura premierului Marcel Ciolacu. Fota a dat de înțeles că în cazul său a fost vorba despre neînțelegeri cu ministrul.

„Aș aprecia dacă mass-media din România nu s-ar folosi de situația mea precară și nu aș fi tras în povestea asta despre APIA. Acolo este o chestiune complicată, e vorba de bani, de politică,de alegeri. La mine este un caz simplu, fără nici o conotație politică. O simplă tranșare de situație în cazul a două viziuni foarte diferite. Eu cred că MAE trebuie condus partenerial, prin respect reciproc și bună înțelegere. Asta nu-i știrbește ministrului de externe nici autoritatea, nici prestigiul. Ba dimpotrivă.Forță unui om inteligent crește când se înconjoară de oameni competenți. În plus, MAE este al României, deci noi toți trebuie să ne servim țară având cât mai bine grijă de această atât de importantă instituție. Mai ales în acest an critic . Fiind concediat e clar că alții au altă părere și și-au impus voință prin forță prerogativelor deținute”, a transmis Iulian Fota într-o postare pe Facebook.

Secretarul de stat demis a mai susținut: „premierul nu a jucat vreun rol, dincolo de semnarea deciziei, conform fișei postului. Nu vedem situația României la fel dar nu am ce să-i reproșez în relația cu mine. Decizia concedierii mele nu vine de la domnia să. Și eu procedăm la fel, cât timp un ministru este mai aproape de domnia să. Și nu este nici o chestie de partid, PNL fiind mulțumit de prestația mea. În definitiv, lucrurile bune pe care le-am făcut se datorează și sprijinului primit de la partid”.

„Cam asta este tabloul, banal și foarte românesc. Nu am cerut eu să vin la MAE, nu am cerut nici să plec. O fac cu fruntea sus, lăsând în spate realizări colective extrem de importante pentru securitatea națională a României. Aș fi apreciat, dacă tot am făcut treaba bună , să nu fiu umilit la plecare. Dar atât s-a putut.Voi continuă să fiu loial Țării mele și să o servesc bine acolo unde viață mă va duce”, a mai spus Iulian Fota.

Totodată, Iulian Fota a subliniat că nu este propus pentru o altă funcție. „P.S. Nu mai speculați tot felul de plecări că ambasador că nu este cazul. Nu plec nicăieri. Rămân pe baricada României Occidentale”, și-a încheiat Iulian Fota mesajul.

O altă demitere

Mesajul secretarului de stat vine în contextul în care și șeful APIA, Ionuț Lupu, a fost demis, în context fiind relatat și faptul că acesta a făcut o plângere la DNA în urmă cu doar câteva săptămâni, în care denunțase presupuse presiuni asupra sa pentru a debloca plățile pentru stuful din Delta Dunării.

Presupusele presiuni veneau din partea a două companii, controlate la acel moment de fiul lui Paul Stănescu și un alt consilier al secretarului general PSD. Cele două firme cereau, potrivit surselor G4Media, subvenții europene pentru stuf în urma unei legi promovate de către Florin Barbu, ministrul Agriculturii și cel care ar fi semnat ordinul de demitere al lui Ionuț Lupu.

Demiterea lui Ionuț Lupu, care e membru PNL, are loc cu o zi înainte de ședința decisivă a coaliției privind calendarul alegerilor și în momentul în care Nicolae Ciucă, președintele PNL, este într-o vizită în Spania.