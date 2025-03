Paul Ispas, un absolvent de Științe politice în vârstă de 36 de ani, și-a depus vineri, 14 martie 2025, candidatura pentru alegerile prezidențiale, fără să aibă de fapt nicio intenție de a deveni Președintele României. „Demersul meu este unul civic”, a spus el.

Paul s-a decis să facă acest demers, revoltat de interviurile lui Călin Georgescu dinaintea primului tur al alegerilor din noiembrie 2024, în care afirma că are zero finanțare a campaniei. Cu sprijinul prietenilor, a pus la cale un plan.

Concret, a făcut un experiment social și un demers civic. Să arate că un independent, fără bani și fără echipe de campanie nu are nicio șansă să adune, în mod corect, cele 200.000 de semnături necesare pentru a candida la președinția României.

„Intenția mea nu este să fiu președinte. Demersul meu este unul civic. Știam de Călin Georgescu de vreo șase ani. Știam cam ce poate acest candidat. În momentul în care multă lume a mers după această <fentă>: <sunt un candidat independent și am o cheltuieli 0 în campania electorală>. Am vrut să arăt că este imposibil să faci chestia aceasta. Mi-am dorit să arăt că este imposibil să faci așa ceva, să arăt limitele, barierele, pe care sistemul electoral îl pune oamenilor care vor să ajungă acolo”, a spus Paul Ispas, într-un interviu pentru recorder.

El spune că procesul de strângeri de semnături este profund problematic, chiar fraudabil: „Cetățenii nu au niciun fel de control asupra semnăturilor”.

„Mi se pare imposibil ca în trei-patru zile să se strângă 200.000 de semnături reale, holografe semnate de persoanele ale căror nume chiar apar în dreptul lor. Este un coșmar logistic. Știu eu cât am luptat pentru aceste 800 de semnături”, a mai spus Paul Ispas.

Paul Ispas, analist la o multinațională

Paul Ispas și-a depus candidatura cu doar 850 de semnături la dosar, strânse în două luni, în stradă, în mod corect, conștient că are zero șanse să fie admis la alegeri.

Pe blogul său, Paul Ispas scrie că este absolvent al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București. A urmat un master în Comunicare Politică și Marketing Electoral la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

„Dar mai importante decât diplomele consider studiul individual. Sunt pasionat de istorie, autorii mei preferați fiind Neagu Djuvara și Lucian Boia, dintre români, și apreciez realismul lui Yuval Noah Harari. Mă informez din surse variate și credibile pe subiecte de importanță națională, geostrategică și tehnologie. (....) Am peste zece ani de experiență în companii mari de IT: Hewlett-Packard, Oracle și UiPath”, scrie Paul Ispas.