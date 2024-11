EXIT POLL alegeri prezidențiale 2024, primul tur. Primele rezultate, publicate la ora 21.00

Primele rezultate ale alegerilor prezidențiale din 2024 vor fi prezentate duminică, imediat după ora 21.00, la încheierea procesului de votare din primul tur al alegerilor. Sunt rezultate parțiale, publicate la finalizarea procesului de vot, pe baza informațiilor centralizate de patru case de sondare.

Duminică, la ora 21.00, românii vor putea afla primele rezultate parțiale ale alegerilor prezidențiale din 2024, primul tur, pe baza sondajelor de opinie realizate în toată țara.



Rezultatele exit poll-urilor vor fi publicate imediat după ora 21.00, după ce au fost centralizate de casele de sondare.

Diferențe la cele mai recente sondaje de opinie

Cele mai recente sondaje de opinie cu privire la opțiunile de vot ale românilor la alegerile prezidențiale din România arată diferențe semnificative în ceea ce privește candidații care ar putea să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România, pe 8 decembrie.

Un sondaj realizat de Verifield la comanda USR, publicat cu doar două zile înainte de alegeri, arată o competiție strânsă între George Simion (AUR) și Elena Lasconi (USR), amândoi având câte 19% din intențiile de vot. În același timp, candidatul PSD, Marcel Ciolacu, se afla pe primul loc, cu 24,5% din susținerea electoratului.

Un alt sondaj, realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA), arăta că Marcel Ciolacu ar obține 26% din voturi, fiind clar lider al competiției. George Simion se afla pe locul al doilea, cu 16,8%, iar Nicolae Ciucă (PNL) este aproape de el, cu 16,3%. Elena Lasconi, candidatul USR, ar obține 13,8% din intențiile de vot, iar Călin Georgescu, candidat independent, ar fi la 6,8%.

Patru case de sondare la alegerile prezidențiale din 2024

Patru institute de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Central pentru a efectua sondaje de opinie la ieșirea de la vot, pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din România.

Acestea sunt: Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, The Center for International Reserch and Analyses și ARA Public Opinion SRL.

Operatorii de sondare îi pot intervieva pe românii care au ieșit de la vot în clădirile unde au fost deschise secțiile de votare, în curțile acestora și în vecinătatea lor până la o distanță de 500 de metri, fără a avea acces în interiorul spațiilor unde sunt organizate secţiile de votare.

Potrivit Biroului Electoral Central, ei au obligaţia de a nu tulbura liniştea şi ordinea publică şi de a nu interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Duminică, românii sunt așteptați la urne, pentru a alege noul președinte al României. Alegătorii vor avea de ales între 14 candidați înscriși în cursa electorală. Alegerile prezidențiale au început în diaspora, de vineri 22 decembrie.

Conform datelor oferite de Autoritatatea Electorală Permanentă( AEP), numărul total de alegători înscriși în Registrul Electoral, pe listele permanente este de 18.008.480 români. Cei mai numeroși cetățeni români cu drept de vot sunt bărbați. Secțiile de votare din toată țara se deschid la ora 7.00 dimineața și se închid la ora 21.00.