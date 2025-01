Crin Antonescu: „Nu-s convins deloc că dacă Brătianu ar fi viu azi ne-ar rezolva problema actuală a României”

Crin Antonescu, candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, a declarat, marţi seară, că, dacă Brătianu ar învia, nu ar putea rezolva problemele actuale ale României.

Crin Antonescu a fost întrebat, marţi seară, la Antena 3, ce s-a întâmplat de a revenit în politică, deşi Brătianu nu a înviat.

”Despre învierea lui Brătianu, am spus acest lucru, e adevărat, a fost o eroare de apreciere, am greşit, uite că m-am întors, am o eternitate să fiu impecabil, ca noi toţi. Dar ideea era, atunci când am spus-o, convingerea mea, că nu se poate întâmpla ceva atât de ieşit din comun”, a răspuns Crin Antonescu, scrie news.ro.

El a afirmat, însă, că nu este convins că Brătianu însuşi ar putea rezolva problemele actuale ale României.

”Nu-s convins deloc că dacă Brătianu ar fi viu azi, nu cred că ne-ar rezolva problema, pentru că Brătianu, fie bătrânul, Ion sau Ionel, cel mai celebru dintre fii, ceilalţi, Brătienii, au făcut lucrurile pe care le-au făcut, vorbim de cele bune şi cele mari, atunci în lumea aia, pe vremea aia. Acum mă tem că nu ne-ar ajuta foarte mult. A fost o formulă, nu are legătură Brătianu cu ce trăim acum”, a mai declarat Crin Antonescu.

În 2017, Crin Antonescu declara, tot la Antena 3: ”Şi Brătianu dacă învie, Ionel, care vreţi dumneavoastră, nu mă întorc în politica activă”.