Horațiu Potra a făcut campanie pentru PSD Sibiu la parlamentare. Cum se scuză șeful filialei

Coordonatorul mercenarilor care îl păzesc pe Călin Georgescu, Horaţiu Potra, reţinut duminică seară de procurori a făcut campanie pentru PSD Sibiu la alegerile parlamentare din acest an.

Fotografiile apărute într-un articol electoral publicat în Sibiu Independent îl arată pe Horațiu Potra alături de șeful social-democraților din Sibiu, Bogdan Trif, și de Lavinia Șandru (PUSL).

„Horațiu Potra a decis să susțină candidații PSD pentru Parlamentul României”

Iată ce nota articolul electoral al PSD Sibiu, publicat de Sibiu Independent:

„Horațiu Potra se bucură de o încredere mare în rândul medieșenilor, fiind creditat cu un număr mare de voturi la alegerile locale din acest an, deși a intrat în cursa pentru Primăria Mediaș extrem de târziu. Acestuia i-au lipsit doar câteva sute de voturi ca să ajungă primarul Mediașului. În toamnă, el a decis să susțină candidații PSD pentru Parlamentul României, convins fiind că doar așa Mediașul va primi un sprijin în vederea implementării proiectelor necesare orașului”.

Horațiu Potra a avut și un mesaj direct către alegători, potrivit articolului electoral citat.

„Vin cu un mesaj către medieșenii care au fost alături de mine și echipa noastră la alegerile locale. Din toate estimările actuale reiese că PSD va guverna România în următorii ani. De aceea, în interesul orașului nostru, pentru a primi sprijin în vederea implementării proiectelor necesare orașului, vă rog să votați listele PSD Sibiu pentru Parlamentul României”, se arăta în apelul făcut de Horațiu Potra către alegători, în noiembrie.

Ce spune PSD Sibiu: „Nu am avut cunoştinţă despre legăturile cu Georgescu”

Liderul PSD Sibiu, Bogdan Trif, a reacţionat, duminică seară, pe Facebook, după ce fotografiile în care el se afla alături de Horaţiu Potra - reţinut, duminică seară, pentru 24 de ore, de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti - au început să se răspândească pe rețelele sociale.

Trif susține că nu știa despre legăturile dintre Potra şi Călin Georgescu.

„Referitor la fotografiile și informațiile apărute în mass-media cu privire la întâlnirile lui Horațiu Potra cu membri ai organizației PSD Sibiu, facem următoarele precizări: Înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, Horațiu Potra nu era anchetat și nu era nici pus sub acuzare. Horațiu Potra a candidat la funcția de primar al municipiului Mediaș, unde a obținut un rezultat surprinzător de bun, lipsindu-i aproximativ 200 de voturi pentru a câștiga competiția. În acest context, după alegerile locale, noi - ca și alte formațiuni politice - am purtat negocieri cu Horațiu Potra. Nu am avut cunoștință despre legăturile lui Horațiu Potra cu fostul candidat la Președinția României Călin Georgescu”, a scris Bogdan Trif pe Facebook

Este normal să porți discuții cu orice actor politic atâta timp cât nu există niciun fel de acuzație la adresa sa

Liderul PSD Sibiu a adăigat:

„În niciun caz nu puteam bănui sau anticipa acțiunile acestuia care au condus la reținerea sa de către procurori. Este normal să porți discuții cu orice actor politic atâta timp cât nu există niciun fel de acuzație la adresa sa. În momentul în care apar suspiciuni din partea autorităților statului, iar persoana este cercetată penal, orice contact este întrerupt. Ne delimităm clar de orice persoană care încalcă legile țării și mai ales de acele persoane care, prin acțiuni extremiste, încearcă destabilizarea Statului Român. Instituțiile statului sunt cele în măsură să clarifice toate detaliile, cu celeritate, în acest caz”.