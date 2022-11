Gimnastica estetică aduce medalii internaționale, dar nu este disciplină oficială în România. „La ultimul concurs am închiriat până și covorul“

Ramură a gimasticii ritmice, gimnastica estetică este un sport practicat de sute de copii și adolescenți din România, deși nu primește finanțare de la stat.

Denisa Eustasius, fostă campioană națională la gimnastică ritmică și fondatoarea Clubului Sportiv Ritmica, a vorbit la Adevărul Live despre performanțele internaționale ale sportivivilor pe care îi antrenează, despre demersurile făcute pentru ca această disciplină să fie recunoscută oficial la noi în țară și despre sacrificiile făcute pentru acest sport.

„Spre deosebire de gimnastica ritmică, cea estetică se practică doar în grup, doar în echipă. Nu are obiecte, nu ne ajutăm nici de aparate, nici de alte ustensile ca să exprimăm ceva într-o coregrafie. E doar corporal, e o disciplină gimnică unde fiecare mișcare trebuie legată, nu există un stop sau un moment de poză. Trebuie continuitate, fluență, trebuie să dăm impresia spectatorului că toată coregrafia se face dintr-o singură răsuflare“, a explicat Denisa Eustasius.

„Avem multe echipe care participă la concursurile internaționale și care câștigă medalii, dar cu greu reușim, pentru că absolut totul este întreținut și sprijinit de părinți exclusiv. Facem demersuri pentru ca gimnastica estetică să fie recunoscută oficial și în România chiar de când am participat la prima competiție internațională, în 2017. Am depus dosarul (la Ministerul Tineretului și Sportului - n.r.), lucrurile s-au mișcat destul de lent, dar anul acesta tragem speranța că se va finaliza acest demers și vom obține recunoașterea oficială. Acest lucru o să ne avantajeze în sensul că putem să facem federație pentru acest sport separat și putem să organizăm competiții oficiale la noi în țară, putem să acordăm titluri oficiale“, a declarat antrenoarea.

Gimnastica estetică, un sport costisitor

De-a lungul celor 11 ani de activitate ai Clubului Sportiv Ritmica, totul a fost posibil datorită eforturilor și susținerii financiare a părinților, deoarece clubul nu primește finanțare de la stat și nu are nici alte beneficii (săli de antrenamente etc.).

„Când copilul își dorește cu-adevărat și vezi că repetă și acasă, și în parc, nu doar la antrenamente, ca părinte nu poți decât să-l susții. Costumele sunt foarte scumpe, pornesc de la 300 de euro sau de dolari, depinde unde sunt făcute. Noi am avut norocul că am fost susținuți aici de cineva și ni le facem mai ieftin, pentru că nu toți părinții își permit. Când am început concursurile internaționale s-au adăugat banii pentru deplasări, avioane, cazare, mâncare. Într-un an cu două competiții externe depășim 1.500 de euro“, a explicat Nicoleta Șerbănescu, mama unei gimnaste de 14 ani de la Clubul Sportiv Ritmica.

Aceasta crede că statul și Administrația locală nu se implică suficient, iar sportul în rândul copiilor nu este încurajat.

„S-ar putea face multe... În trecut, foloseam o sală de sport a unei școli, unde ne antrenam. Când s-a decis că sălile de sport din școli vor fi închise în weekend-uri, nu ne-am mai putut antrena acolo. Copiii nu mai sunt atrași de sport (...) ar trebui să înceapă cu acei copii care vin cu scutire la orele de sport, să-i verifice, oare chiar sunt de scutire sau e doar moft? Ar putea redeschide sălile de sport și în weekend-uri. Noi, în acest moment, funcționăm într-o sală închiriată, care costă bani. Banii aceia ar putea fi redirecționați spre echipamente, în loc să plătești o chirie, ar putea fi redirecționați în atâtea feluri. Nici la nivel local, din păcate, n-am văzut susținere.

Ar trebui să se schimbe dacă nu la nivel macro, măcar la nivel local, din primării, să se gândească să facă ceva pentru cei care chiar au rezultate și nu doar pe plan intern, mai ales pentru cei care se duc internațional pe banii lor. Ar trebui să se intereseze în ce condiții se antrenează sportivii care reprezintă România, ar trebui să-i vezi mai des pe teren și să stea mai puțin în spatele birourilor. Din punctul meu de vedere, este frustrant că o țară ca Republica Moldova, care este mai săracă decât România, are federație (de gimnastică estetică – n.r.) și sunt susținuți și o țară ca România nu are federație. La fel și Bulgaria: au federație, au o sală cum este Sala Polivalentă la noi și este doar a lor, se pot antrena și nu-i dă nimeni afară. Noi, la ultimul concurs a trebuit să închiriem până și covorul“, a mai spus Nicoleta Șerbănescu.