Video Femeia antreprenor de succes care aplică regulile tango-ului in business, cu Mara Gojgar, fondator agenție de comunicare

La ediția din acest an, Biz PR Awards, Confident The Agency a câștigat premiul pentru cea mai mare creștere la categoria Agenții sub 1 milion de euro. Povestea agenției a pornit în urmă cu 13 ani, când fondatoarea ei, Mara Gojgar își dorea ceva mai mult de la viață și de la ea însăși.

În cea mai nouă ediție din seria Business&Brand Culture by Adevărul Live, vine Mara Gojgar antreprenoarea care în timpul liber dansează tango și aplică regulile dansului în propria afacere.

Urmărește o nouă ediție din Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu și de la Mara vei afla:

Ce este antreprenoriatul?

Principalele trei resurse de care ai nevoie pentru a deveni antreprenor?

Cum iti construiești un business in comunicare?

Ce își doresc clienții azi, de la o agenție?

Ce ( mai) este azi PR-ul ?

Vizionează toate edițiile din seria Business&Brand Culture.

Business cu sens nu înseamnă doar profitul. Viziunea lui Marius Ștefan, Președinte RBL și CEO Autonom Group. Vizionează, AICI!

Topul angajatorilor pentru care românii vor să lucreze, cu Lavinia Neagoe (Google) și Dragoș Gheban (Catalyst Solutions). Vizionează, AICI!

Dev Talks dezvăluie viitorul lumii. Detalii oferă Andreea Balaci, Delivery Area Manager @DevTalks, Catalyst Solutions. Vizionează, AICI!

Economia sustenabilă este misiunea antreprenoriatului românesc. Despre viitor și energie, cu Corneliu Bodea, CEO Adrem. Vizionează, AICI!

Cum se construiesc și trăiesc triburile creative din București, povestește Andrei Borțun, CEO The Institute. Vizionează, AICI!

Importanţa capitalului privat în construcţia şi dezvoltarea economiei, cu Rudi Vizental CEO&Cofondator ROCA Investments. Vizionează, AICI!

Flavia Bucerzan, Country Manager Employer Branding Communications: Iată de ce vor românii să lucreze la Bosch România. Vizionează, AICI!