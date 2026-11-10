Vindeți pe Instagram, TikTok sau marketplace? Când vine ANAF

Dacă vindeți haine pe care nu le mai purtați, mobilierul înlocuit sau alte obiecte folosite în gospodărie, vă valorificați, de regulă, bunurile personale. Situația se schimbă atunci când cumpărați ori produceți bunuri pentru a le vinde și desfășurați această activitate într-un mod organizat.

Vânzarea hainelor purtate e considerată valorificarea propriilor bunuri Foto: Shutterstock

Nu există un număr universal de vânzări sau o sumă încasată sub care orice activitate ar fi automat „ocazională”. Contează ce faceți în realitate, nu doar câte anunțuri publicați.

Ce indică o activitate comercială

Aprovizionarea repetată, existența unui stoc, promovarea constantă, preluarea regulată a comenzilor și organizarea livrărilor sunt indicii relevante. Scopul obținerii unui profit contează, chiar dacă rezultatul financiar nu este întotdeauna cel dorit.

De exemplu, vânzarea mai multor obiecte personale cu ocazia unei mutări nu echivalează automat cu desfășurarea unui comerț. În schimb, cumpărarea periodică a unor produse pentru revânzare poate indica o activitate economică, chiar dacă încasările sunt încă reduse.

Nici eticheta „vânzător privat”, nici folosirea unui cont personal nu schimbă natura reală a activității. Aceeași analiză se aplică indiferent dacă primiți comenzile prin mesaje pe Instagram, prin TikTok sau printr-o platformă de vânzări.

Ce se schimbă pentru dumneavoastră

Dacă desfășurați o activitate economică, trebuie să aveți în vedere autorizarea și înregistrarea într-o formă legală adecvată, precum și obligațiile fiscale aferente. Nu este prudent să așteptați atingerea unui presupus „plafon permis” pentru a verifica aceste obligații.

Separat, raportarea informațiilor de către anumite platforme către autoritățile fiscale nu trebuie confundată cu impozitarea. Pragurile de raportare nu reprezintă o permisiune de a face comerț fără autorizare și nici o scutire generală de taxe.

Dacă vindeți ca profesionist către consumatori, apar și obligații de protecție a acestora. Pentru vânzările la distanță, cumpărătorul beneficiază, de regulă, de dreptul de retragere în 14 zile de la primirea bunului. Există însă excepții, inclusiv pentru anumite produse personalizate sau perisabile. Acest drept nu se aplică automat vânzărilor între particulari.

Întrebarea esențială este, așadar: vă vindeți propriile obiecte sau organizați o activitate de vânzare? Răspunsul rezultă din ansamblul faptelor, nu din denumirea contului ori dintr-o singură cifră.