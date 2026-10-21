Poate primăria să blocheze cererile cetățenilor din cauza salubrizării? Cazul Sectorului 4

Un certificat fiscal, o cerere de restituire a unor bani sau o contestație privind taxele locale: ce legătură au acestea cu dovada plății salubrizării? O analiză publicată pe JURIDICE.ro de notarul public Ion Dobre arată cum o reglementare locală poate transforma o obligație legată de colectarea deșeurilor într-o barieră pentru accesul la alte servicii administrative.

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În centrul analizei se află Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 176 din 14 iulie 2022. Aceasta a introdus obligația beneficiarilor serviciului de salubrizare de a prezenta dovada încheierii contractului și a achitării la zi a taxei de salubrizare pentru operațiunile și serviciile asigurate de cinci direcții locale, inclusiv cele responsabile de taxe și impozite, urbanism și autorizări.

Potrivit autorului, efectul este că lipsa acestor documente poate bloca inclusiv înregistrarea unor cereri fără legătură cu salubrizarea.

Când o obligație devine o condiție pentru aproape orice cerere

Problema nu este obligația de a plăti serviciul de salubrizare, ci folosirea dovezii plății ca filtru pentru accesul la alte servicii publice.

Autorul susține că un consiliu local nu poate adăuga, printr-o hotărâre, condiții pe care legislația nu le prevede pentru depunerea și soluționarea cererilor fiscale. Competența de a stabili anumite taxe locale nu înseamnă și libertatea de a modifica regulile procedurii fiscale.

În această diferență se află argumentul central al analizei: administrația trebuie să urmărească îndeplinirea obligațiilor cetățenilor prin instrumentele legale disponibile, nu prin blocarea unor demersuri administrative distincte.

Proprietarul poate depinde de plățile asociației

O situație aparte este cea a locatarilor din blocurile unde contractul de salubrizare este încheiat de asociația de proprietari.

Potrivit practicii descrise în articol, proprietarului i se cer contractul asociației și dovada plății făcute de aceasta. Astfel, accesul său la un serviciu administrativ poate ajunge să depindă de îndeplinirea obligațiilor unei alte entități.

De exemplu, un proprietar care și-a achitat contribuțiile către asociație poate întâmpina un blocaj dacă asociația nu a plătit operatorul. Autorul consideră că, într-o asemenea situație, consecințele negative sunt suportate de o persoană pentru o neîndeplinire care nu îi aparține.

Ce se întâmplă când platforma nu primește cererea

Analiza semnalează și un obstacol digital: în lipsa documentelor obligatorii privind salubrizarea, platforma online descrisă în articol nu permite înregistrarea cererii.

Nu este vorba, așadar, doar despre un răspuns negativ. Cetățeanul poate să nu obțină nici măcar un număr de înregistrare, ceea ce îi îngreunează dovedirea depunerii cererii și a datei acesteia.

Printre situațiile discutate se numără solicitarea unui certificat de atestare fiscală, restituirea unor sume plătite fără a fi datorate și contestarea unui act fiscal. Autorul evidențiază inclusiv paradoxul condiționării depunerii unei contestații de dovada plății taxei al cărei cuantum este contestat.

Unde se termină autoritatea administrației

Ion Dobre califică reglementarea drept un exces de putere. În opinia sa, autoritatea locală și-a depășit competența și a afectat drepturile cetățenilor. Aceasta este concluzia juridică a autorului, nu prezentarea unei soluții pronunțate de o instanță.

Articolul precizează și că o hotărâre locală din 2025 a menținut expres dispoziția analizată, deși restul reglementării din care aceasta făcea parte și-a încetat aplicabilitatea în condițiile indicate în acel act.

Mesajul analizei este că plata salubrizării și accesul la administrație nu trebuie confundate. Recuperarea sumelor datorate nu justifică, în opinia autorului, transformarea unor servicii publice fără legătură cu salubrizarea în mijloace de presiune asupra comunității.