FOTO Cum arată primul asterioid din afara Sistemului Solar care a fost surprins trecând pe lângă Pământ

Observaţiile apărute în urma observării asteroidului interstelar au tras concluzia că am avut de a face cu un obiect negru-roşiatic, similar cu cele care au fost observate în afara sistemului nostru solar. În plus, acesta nu pare să fie însoţit de vreun nor de gaz sau de praf, precum cometele, şi are o formă alungită, asemănătoare unui pix mai gros şi mai ciudat.

Lungimea asteroidului interstelar este de aproximativ 400 de metri, iar proporţiile sale sunt date de faptul că este de zece ori mai lung decât este lat. Aceste caracteristici speciale îl deosebesc de orice alt asteriod observat vreodată în interiorul Sistemului Solar, care au mai degrabă forme rotunde, neregulate.

Obiectul denumit sugestiv Oumuamua, un termen hawaian care se poate traduce ca ”un mesager de departe care a ajuns primul”, a călătorit timp de milioane de ani până să intre în interilorul sistemului nostru solar. Se pare că el a venit din direcţia constelaţiei Lyra, însă originea sa nu este încă cunoscută. Acest lucru se poate schimba odată cu studierea sa, care reprezintă una dintre noile misiuni ale telescopului Hubble.