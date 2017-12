Media Galaxy nu va onora comenzile plasate de dimineaţă pentru produsele cu preţ derizoriu, de zero lei

Compania a recunoscut că preţurile au fost afişate în mod eronat şi îşi cere scuze pentru faptul că nu va putea onora respectivele comenzi.

În plus, Media Galaxy a oferit un voucher de 50 de lei clienţilor care au vrut să profite de această situaţie, însă ele vor putea fi folosite doar pentru comenzile care depăşesc suma de 250 de lei. La momentul redactării acestui articol, reprezentanţii Media Galaxy nu au oferit nici un răspuns la solicitările Adevarul.ro de a comenta situaţia neplăcută creată.

Redăm mai jos conţinutul e-mailului primit de clienţii care au comandat produse cu preţ de 0 lei.

”Stimate client,



Te informam ca in cursul zilei de 14.12.2017, site-ul www.mediagalaxy.ro a afisat eronat, timp de cateva minute, pret derizoriu pentru produsele de pe site, pretul afisat fiind 0 lei. In situatia data, cu parere de rau, nu vom putea onora comanda inregistrata.



Apreciem ca esti clientul nostru si pentru ca se apropie Craciunul, iti oferim un voucher CADOU in valoare de 50 lei.



Cum beneficiez de discount?

Aplica VOUCHERUL in cosul de cumparaturi pe mediagalaxy.ro si beneficiezi de un extra discount de 50 LEI *



Discountul se aplica in cosul de cumparaturi pentru o valoare minima de 250 lei!



Perioada de valabilitate voucher 14 – 18 decembrie 2017



* Voucher-ul este valabil doar online”