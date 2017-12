VIDEO Imagini revoltătoare. Un client Cel.ro a fost bruscat de angajaţii magazinului şi dat afară din showroom

Chiar nu este o zi bună pentru magazinele IT&C din România. După ce Media Galaxy a gafat de dimineaţă şi a afişat pe site o ofertă cu mai multe produse care puteau fi cumpărate cu zero lei, a venit rândul lui Cel.ro să intre în lumina reflectoarelor. Unul dintre clienţii magazinului s-a dus în showroom pentru a-şi ridica un produs comandat în prima jumătate a lunii noiembrie. Ce-a urmat însă este revoltător.

În clipul video de mai jos, postat chiar de client, putem vedea cum unul dintre bodyguarzii angajaţi să asigure paza în incinta showroom-ului Cel.ro îl bruschează pe client şi îl înjură, după ce acesta şi-ar fi manifestat nemulţumirile faţă de angajaţii magazinului. Trebuie să precizăm că nu cunoaştem povestea în amănunt, însă un astfel de comportament nu face cinste nimănui.

Redăm mesajul postat pe Facebook de clientul agresat:

„Din client onest am ajuns să fiu agresat şi înjurat de doi angajaţi care ar fi trebuit să mă ajute...



Pe scurt: Am comandat un produs cu ridicare de la sediu şi l-am şi achitat pe site cu cardul în data de 16.11.2017, apoi a fost închis shoowroomul două săptămâni din cauza Black Friday. Pe data de 27.11.17 Anca Popescu mi-a răspuns la e-mail şi mi-a confirmat că “pot trece începând cu data de 28.11.17 să ridic produsul”, dar eu am zis să treacă nebunia şi abia pe 12.12.17 m am prezentat în magazin la 19:25, am stat apoi 20 min la coadă, asta ca să explic oră din filmare, dsoara de la ghişeu a zis că pleacă să verifice unde este produsul dar nu s-a mai întors. Dl Alexandru Nasta m-a preluat şi mi-a spus că produsul meu a plecat cu altă comandă din cauză că n-am venit pe 28.11, iar eu l-am rugat să-mi dea acest răspuns în scris ca să plec acasă, urmând să rezolv ulterior pe email, dar nu a dorit să facă asta pt că “nu era în atribuţiile sale” şi spunându-mi că am dovada înregistrările de pe camerele lor, iar eu am zis că nu plec fără o dovadă scrisă că m-am prezentat degeaba la sediu. Apoi m-a invitat să plec şi m-a agresat fizic pentru că mi-am permis să ţip la el şi să-i spun că îşi bate joc de mine. A fost calmat după ce a sărit să mă bată de colegii dânsului de magazin, deşi menţionez că eram singurul client din magazin la acea oră. A chemat paza să mă dea afară, iar dl agent a venit şi s-a prezentat Marius Ticu (cred).

Dl. Alexandru Nasta a zis că este şeful de magazin când am cerut să vb cu cineva din conducere.

Apoi am scos telefonul să filmez pentru a-mi produce singur dovada că m-am prezentat la sediu degeaba.

Am de gând să mă plâng autorităţilor împotriva acestor doi indivizi, eu nu am nimic cu firmele pt care lucrează, dacă ei lucrează acolo nu e vina mea, eu am o problemă cu atitudinea lor, ei m-au agresat fizic şi verbal, explicaţiile de mai sus le-am dat pt a explica situaţia în ansamblu. Menţionez că nu lucrez pentru vreo firmă concurenta, sunt actor şi n-am nicio treabă cu vreun retailer de it din România“.

Din comentariile postate la filmuleţul aflăm că reprezentanţii magazinului s-a scuzat pentru comportamentul angajaţilor şi au specificat că îi ceruse clientului să ridice coletul într-o perioadă de trei zile de la efectuarea comenzii, însă acesta s-a prezentat după 28 de zile, de aici pornind neînţelegerea.

Reacţia Cel.ro:

„Ne cerem scuze pentru evenimentele recente petrecute la sediul nostru. Atitudinea colegilor noştri nu a fost una potrivită, firma noastră nu promovează un astfel de comportament.

Credem însă că ar trebui să ne expunem şi punctul nostru de vedere pentru a prezenta obiectiv faptele:

În dată de 16 noiembrie 2017, ziua când ai plasat comanda, colega noastră, Anca Popescu te-a invitat să ridici produsul de la sediu.

Redam mailul: "Bună ziua! Comandă se poate ridica azi până la 19.30 sau miercuri (22.11) în intervalul 9-19.30. O zi bună!".

Pe 24 noiembrie 2017, vineri, ora 19:50 (când programul departamentului de vânzări se încheiase) ai trimis mail în care ne informai că doreşti să ridici produsul luni, 27 noiembrie 2017.

Anca a răspuns la mail luni informându-te că sediul nostru era la acel moment închis şi că te aşteaptă a doua zi, pe 28 noiembrie 2017.

Contrar celor spuse de tine sediul nostru NU a fost închis pe 28 noiembrie - dovadă este faptul că alţi clienţi au ridicat produsele.

De asemenea precizăm că ai venit să ridici produsul după 28 de zile, în timp ce produsele sunt rezervate doar 3 zile. Zilnic se vând peste 4000 de produse, deci şansele ca un produs să rămână în stoc atâtea zile sunt minime.

Ieri, odată cu încheierea programului nostru de lucru colegii noştrii te-au anunţat de acest lucru rugându-te să iei legătura cu Anca, colega care s-a ocupat de comandă şi să revii în altă zi. În urma refuzului tău şi acomportamentului agresiv pe care l-ai manifestat, cât şi a injuriilor adresate colegilor noştrii aceştia au chemat paza simţindu-se ameninţaţi.“

Într-un mesaj postat ulterior pe Facebook, clientul a precizat că problema i-a fost rezolvată, însă aşteaptă scuzele celor cre l-au jignit. „Doamna de la vânzări mi-a rezolvat problema cu produsul. Oare nu era mai simplu să-mi dea domnul acela hârtia pe care i-am cerut-o? Rămâne acum să aştept oficial scuzele celor doi domni care m-au agresat şi jignit ca să nu le fac plângere penală pentru agresiune fizică“.