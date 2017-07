Inul scade colesterolul

Două linguriţe de seminţe de in consumate zilnic duc la scăderea colesterolului cu 18%.

Cunoscut sub denumirea ştiinţifică de Linum usitatissimum, inul face parte din familia Linaceae şi are numeroase proprietăţi terapeutice. El are în compoziţia sa glucide, celuloză, săruri de potasiu şi magneziu, ulei, vitaminele E, F şi mucilagii localizate în membrana celulară a epidermei.

Inul este o plantă anuală ierboasă, folosită încă din Antichitate. Ea se cultivă atât pentru fuior, cât şi pentru seminţele sale oleaginoase. În scopuri medicinale, se folosesc numai seminţele care au ajuns la maturitate. Datorită conţinutului de acizi graşi de tip Omega-3, seminţele de in reglează nivelul colesterolului din sânge şi previn bolile cardiovasculare. De asemenea, o dietă cu seminţe de in este foarte bună pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus.

Cum se consumă

Seminţele de in pot fi consumate întregi sau măcinate. Dacă gustul ţi se pare neplăcut, le poţi adăuga în salate fiindcă îţi vor asigura un consum echilibrat de acizi graşi esenţiali. Amestecă 1 lingură de seminţe de in cu 1 cană de apă caldă. Lasă peste noapte mixtura obţinută şi bea a doua zi, pe stomacul gol, pentru a regla tranzitul intestinal.

Cât de eficient este

Cercetătorii olandezi au descoperit că 2 linguriţe de seminţe de in consumate zilnic duc la scăderea colesterolului cu 18%. Un alt studiu al specialiştilor în nutriţie a arătat că 20 g de seminţe de in consumate pe parcursul a 8 săptămâni sunt mai eficiente în reducerea colesterolului şi a trigliceridelor decât statinele, acele medicamente recomandate atunci când nivelul colesterolului total depăşeşte 200mg/dl sau atunci când nivelul celui „rău“ (LDL) atinge valori de peste 100 mg/dl.

