Ceaiul de cătină îţi redă energia

Are efect tonic cardiac

Cătina are fructe cu un conţinut bogat de vitamine A, B, C şi P. Aceasta din urmă mai este numită citrină şi asigură absorbţia vitaminei C. Toate nutrimentele pe care le oferă cătina normalizează circulaţia sângelui, menţin permeabilitatea şi elasticitatea vaselor capilare. Pentru efectele sale tonice cardiace, fructele de cătină sunt folosite sub formă de infuzie, pe care e indicat s-o bei de 2-3 ori pe zi. Pentru o cană de ceai ai nevoie de 2 linguriţe de fructe şi 250 ml de apă clocotită.

Contra anemiei şi avitaminozelor

Dacă în urma analizelor ţi-a fost depistată o carenţă de fier şi eşti anemică sau rişti o anemie, cel puţin o lună bea zilnic ceai de cătină, mănâncă 30 de grame de fructe de cătină proaspete sau ia 2 linguriţe de sirop. Infuzia o prepari din 2 linguri de fructe zdrobite, peste care pui 2 căni de apă clocotită. Strecori după o jumătate de oră şi bei ceaiul de-a lungul zilei.

