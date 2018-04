VIDEO Imagini în premieră cu Simona Halep. Câte ţinute a schimbat în ultimul pictorial

În interviul care însoţeşte acest pictorial, Simona Halep a vorbit şi despre perioada adolescenţei sale. „Toată lumea la vârsta aceea are complexe, şi eu am avut, dar nu m-au chinuit foarte mult. Am avut probleme cu tenul, dar am avut un enorm sprijin din partea mamei mele, care m-a însoţit la zeci de doctori şi mi-a cumpărat toate produsele de cosmetică pentru a rezolva această problemă. Ştiu că sunt multe fete în situaţia asta, dar să nu dispere, pentru că toate trec. Răbdare şi perseverenţă în îngrijirea tenului. Şi, ca să fac o glumă, aş fi vrut să am trei centimetri mai mult" , a spus Simona Halep pentru Elle.

În fimuleţul prezentat de Elle de la „making-off“, liderul mondial alege patru ţinute.