Un antrenor cu baghetă magică: bilanţul extraordinar prin care Claudiu Niculescu a realizat o minune la Voluntari

Între timp, ilfovenii au disputat 12 partide cu tehnicianul de 40 de ani în toate competiţiile. Bilanţul: 7 victorii, 3 remize, 2 înfrângeri.





Echipa a urcat astfel pe locul 3 în play-out, având 36 de puncte, şi tocmai a câştigat primul trofeu din istorie. De altfel, această cupă înseamnă o premiere şi pentru „Clau-gol“ care şi-a trecut primul trofeu în CV ca antrenor.





Niculescu şi-a început cariera de principal în 2012 şi a trecut, pe rând, pe la Universitatea Cluj, FC Bihor, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vălcea şi CS Mioveni.





„E un vis devenit realitate. Am scos echipa din subsolul clasamentului, am scăpat de griji, apoi a venit şi această mare performanţă. După ce am aflat că vom întâlni CS U Craiova în semifinale, le-am şi zis băieţilor că vom lua trofeul“, a spus Niculescu după triumful de sâmbătă.