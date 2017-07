Toma Coconea, în faţa unei noi curse: ”Simt că acum o să câştig!”

BodyStartul întrecerii se va da din Salzburg, mai exact din Piaţa Mozart, de la ora locală 11.30, Austria fiind cu o oră în urma României, iar finalul va fi la Monaco, pe un ponton gonflabil. Vor concura sportivi de pe tot globul, din America de Sud, de Nord, Australia sau Europa, în total fiind 21 de inşi, după ce un asiatic nu a mai putut participa.

Se vor parcurge peste 2.000 de kilometri, pe jos sau cu parapanta, organizatorii estimând că-n această cursă 25 la sută se va desfăşura ”la pas”, restul în zbor. Condiţiile meteo se anunţă normale pentru această perioadă, la ora startului nu va ploua, ia vântul nu va fi puternic.

”De acum doi ani, de când am avut accidentul (nr-ediţia trecută a fost în 2015), mă tot pregătesc şi-n prezent mă simt foarte bine atât psihic cât şi fizic. Abia aştept ziua de mâine. Fiecare atlet are emoţii, dar eu am unele constructive, care mă încarcă cu energie...Sunt un tip credincios. Chiar o să mă rog înainte de competiţie pentru a fi totul bine. Am încredere, dar şi echipa mea îmi dă acest spirit de reuşită şi simt că acum o să câştig”, ne-a declarat Toma Coconea.

Românul e singurul care a participat la toate ediţiile, din 2003 şi până în prezent, şi au existat dăţi când doar doi inşi au finalizat concursul, el fiind unul dintre ei. Toma Coconea e unul dintre cei mai iubiţi concurenţi, având fani din Germania, Belgia, Franţa, Austria sau Irlanda, unii care au sosit special la Salzburg pentru a-l vedea. Românul e singurul care a participat la toate ediţiile, din 2003 şi până în prezent, şi au existat dăţi când doar doi inşi au finalizat concursul, el fiind unul dintre ei. Toma Coconea e unul dintre cei mai iubiţi concurenţi, având fani din Germania, Belgia, Franţa, Austria sau Irlanda, unii care au sosit special la Salzburg pentru a-l vedea.