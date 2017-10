Simona Halep: „Am visat să ajung prima de când am început să joc tenis!“ Cui a mulţumit în mod deosebit

„După 5 zile aş vrea să împărtăşesc aceste lucuri: visul să ajung prima în lume l-am avut încă de când am început să joc tenis. Acum el a devenit realitate şi cuvintele nu pot exprima ce simt.

Ca să mă menţin acolo îmi va fi şi mai greu de-acum înainte, dar până la urmă pentru provocările zilnice am continuat să muncesc şi să joc tenis.

Şi vreau să-ţi mulţumesc, Darren, pentru că ai fost alături de mine zi de zi începând cu 2015, atunci când am înfruntat aceste provocări.

Eşti cel mai bun antrenor.

Este timpul să margem la Singapore, altă mare provocare. Să sperăm vă vom avea zile frumoase acolo“, a scris Simona Halep pe Instagram.

Ea va juca săptămâna viitoare la Singapore, fiind singura tenismenă care a participat la fiecare din ultimele patru ediţii.