Reacţii după înfrângerea la scor a fetelor de la CSM Bucureşti: "Nu mai puteam să mă uit la tabela de marcaj"

Jucătoarele noastre au recunoscut că nu se aşteptau să piardă meciul la o asemenea diferenţă de scor. "Ne-am pus baza pe apărare. Au fost numai greşelile noastre care ne-au tras în jos. Nu pot spune decât că m-am simţit foarte bine, am avut emoţii. De când am văzut începutul meciului, am văzut că am fost ezitante.

Este destul de usturătoare şi de dureroasă înfrângerea. Nici nu mai puteam să mă uit pe tabelă. E greu să revii din această situaţie. Ne-a fost greu să ne ridicăm.

Echipa noastră nu a putut face două meciuri legate atât de proaste. Cu siguranţă că vom juca mai bine cu Buducnost", a spus Oana Manea pentru Digi Sport.

Nu-mi pasă că am fost cea mai bună jucătoare. Am vrut victoria azi, nu conta diferenţa. Am fi avut şansa de a ajunge în finală, dar începutul a fost foarte slab. A fost o zi proastă pentru noi, pentru toate jucătoarele.

Acesta e sportul, uneori câştigi, alteori pierzi. Mâine jucăm pentru locul 3, ne vom lupta pentru el", a spus Gnonsiane Niombla, la Dolcesport.

"Fetele de la Vardar au fost foarte bune. Toate au jucat bine, iar noi le-am lăsat să marcheze foarte uşor. Nu ne-au surprins cu nimic, noi am avut probleme. Am făcut foarte multe erori în prima repriză. Am pierdut multe mingi, au scăpat lucrurile de sub control. Ne-a lipsit câte puţin din fiecare.

Nu am convertit prea bine nici loviturile de la 7 metri. Detalii prin care pierzi o semifinală. Johansson a încercat să ne transmită energia lui, dar nu a fost suficient. A fost o dimineaţă grea pentru toată lumea, dar nu ne-a afectat. A fost o seară proastă. Şi noi, şi Buducnost vrem locul 3, ne vom lupta pentru acest obiectiv", a spus Isabelle Gulldén la Dolce Sport.