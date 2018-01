Reacţii după finala Australian Open: ce au avut de spus Boris Becker şi Chris Evert

Românca a pierdut a treia finală de grand slam jucată în carieră şi va coborî, începând de luni, pe poziţia a doua a clasamenului WTA, după 16 săptămâni, adversara ei de sâmbătă urmând a fi noul lider WTA.

Astfel, Wozniacki a obţinut primul ei titlu de Grand Slam din carieră, după două finale pierdute, locul I în clasamentul WTA, poziţie pe care revine după şase ani, şi premiul cel mare al competiţiei, de 2,6 milioane de euro. Învinsa va primi jumătate din această sumă.

Meciul a fost unul pe muchie de cuţit şi a stârnit aprecierea lumii tenisului.

What a match !!! @CaroWozniacki v @Simona_Halep ...both players deserve all the credit in the world but it’s #Wozniacki time to shine ! #1 #Champion — Boris Becker (@TheBorisBecker) 27 ianuarie 2018

What a final of the @AustralianOpen thank you @Simona_Halep and @CaroWozniacki for this amazing fight. Congratulations to both of you #womentennisrocks — Conchita Martínez (@conchitamartinz) 27 ianuarie 2018

Amazing #AusOpen final! Congrats on your 🏆@CaroWozniacki, well deserved return to the No. 1️⃣! Keep going @Simona_Halep! 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/0TtuPC20De — Carla Suarez Navarro (@CarlaSuarezNava) 27 ianuarie 2018

I second that! https://t.co/pwDx7gHNcw — Daria Gavrilova (@Daria_gav) 27 ianuarie 2018

I was flying for the final and it sounds like I missed a great one! Congratulations @CaroWozniacki on your first Grand Slam and bad luck @Simona_Halep - you are both champions! See you soon 🤗 — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 27 ianuarie 2018

I think one of the best women's final I ever seen. Talking about incredible fighters on the court tonight. I am so sad one had to lose because they both were beyond AMAZING!!! @Simona_Halep @CaroWozniacki @AustralianOpen @EurosportFrance #AusOpen #Wozniacki #Halep pic.twitter.com/ErOfw5x0md — Marion bartoli (@bartoli_marion) 27 ianuarie 2018