Maria Şarapova, dezvăluiri din perioada în care a fost suspendată: "M-am întâlnit cu mai mulţi bărbaţi în acelaşi timp!" Cu cine a petrecut rusoaica până la închidere

Şarapova a fost suspendată 15 luni din cauza consumului de meldonium şi va reveni în circuit în luna aprilie, la turneul de la Stuttgart. Ea a avut câteva apariţii în presa americană în care a povestit cum a trăit această perioadă de suspendare.

"În ultimul an cantitatea de alcool pe care am consumat-o este mai mare decât toată cantitatea din anii trecuţi. Dar s-a întâmplat astfel pentru că am avut o viaţă socială. Chiar am avut întâlniri cu mai mulţi bărbaţi în aceeaşi perioadă, nici nu ştiam cum e. A fost ceva cu totul nou şi mi-a plăcut", a dezvăluit rusoaica, pentru Vanity Fair, citat de gsp.ro.

Ea a mărturisit şi că s-a revăzut cu fostul ei iubit, Grigor Dimitrov, care acum este într-o relaţie cu Nicole Scherzinger. "Nu ne mai văzuserăm din vara lui 2015, dar ne-am întâlnit acum câteva luni într-un restaurant din New York şi am stat de vorbă aproape cinci ore, până am închis acel restaurant. El e o parte însemnată din viaţa mea şi e o persoană delicată şi complicată", a punctat Şarapova