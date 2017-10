Managerul lui Halep face un anunţ important: ce va realiza Simona după ce a ajuns, în premieră, pe locul 1 WTA

Virginia Ruzici a urmărit semifinala Halep - Ostapenko de acasă, la Paris, iar după triumful Simonei a avut o intervenţie la Digi Sport pentru a comenta acest succes uriaş pentru sportul românesc.





„Un manager nu trebuie să fie la fiecare turneu. Ceea ce trebuie să fac eu se poate şi de la distanţă, uneori. Voi fi însă la Singapore, la ultimul turneu important al anului“, a declarat Ruzici, referindu-se la Turneul Campioanelor (22-29 octombrie).





Ruzici a mărturisit că a văzut, încă de la început, o jucătoare de Top 10 în Simona Halep, însă n-a îndrăznit să se gândească la locul 1 WTA.





„De la început am simţit să Simona are potenţial de primele 10 jucătoare din lume. Să te gândeşti însă la numărul 1 este dificil... Să spunem că am avut o viziune şi am dorit să lucrez cu ea“, a adăugat fosta campioană de la Roland Garros.





Ea a anunţat că, după urcarea pe locul 1 mondial, pentru Halep va urma câştigarea unui turneu de Grand Slam.





„Simona a avut o presiune mare în ultimii trei ani. Va trebui să muncească mai mult, va avea mai multă responsabilitate, dar psihologic cred că îi va fi mai simplu. Pentru că s-a eliberat de această presiune. De acum ea va juca la fiecare turneu cât de bine se poate în momentul respectiv. Şi sunt convinsă că va veni şi primul Grand Slam. Simona a evoluat cu foarte multă luciditate la acest turneu. După meciul cu Sharapova, mai ales, s-a eliberat complet. Şi e bine că meciul cu Maria Sharapova s-a disputat la o altă competiţie decât un Grand Slam“, a declarat Ruzici.