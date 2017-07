Lucescu se laudă că le-a luat banii ruşilor: „E pentru prima dată în carieră când am făcut aşa ceva“. Ce l-a enervat

Aventura lui Mircea Lucescu la Zenit n-a avut nimic în comun cu perioada glorioasă pe care a trăit-o în Ucraina, la Şahtior Doneţk.

„Il Luce“ a câştigat un singur trofeu în Rusia, Supercupa, şi în acest moment e liber de contract. Într-un interviu acordat presei din Turcia şi preluat de Digi Sport, românul a explicat de ce n-a renunţat la niciun cent, în momentul în care Zenit a renunţat la serviciile sale.





Ce a spus?





„Am fost foarte surprins şi trist când am aflat din ziare că munca mea la Zenit s-a terminat. Pentru prima dată în cariera mea, întâlneam eşecul. De la niciun club la care am lucrat n-am luat despăgubiri, deoarece nu-mi stă în fire să iau bani şi să trăiesc ca un pensionar. De această dată, lucrurile au stat însă diferit. Am fost foarte nervos pentru ce s-a întâmplat şi am cerut despăgubiri“, a povestit Mircea Lucescu.