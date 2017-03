Liga I: şase echipe în cinci puncte! De pe ce poziţii se pleacă în play-off şi care e programul complet

Ultima etapă a sezonului regulat a clarificat şi ultima dilemă în privinţa echipelor care vor lua parte la play-off. Din schemă a sărit Mediaşul, care a cedat cu 1-0 pe terenul Craiovei, şi a trecut în barca perdanţilor.

Viitorul, Steaua, CFR Cluj, CSU Craiova, Dinamo şi Astra vor lupta pe parcrsul celor 10 etape de play-off pentru supremaţia în Liga I.

Viitorul

Începe play-off-ul de pe primul loc, însă a pierdut ultimele două deplasări, cu Astra şi cu CFR Cluj, semn că puştii lui Hagi încă nu au puterea de a se impune în faţa echipelor experimentate, în special pe terenul acestora. De altfel, Viitorul a clacat în play-off-ul de anul trecut, când a obţinut o singură victorie din cele 10 meciuri, iar eşecul de duminică seara cu CFR a întărit ideea că liderul la zi al Ligii I are momente de slăbiciune în compania echipelor mai vârstnice. Chiar dacă în mintea sa e doar titlul, „Regele“ a dorit să mai ia din presiunea care se simte în vestiarul echipei sale: „Noi suntem ultimii care putem câştiga campionatul, pentru că avem un lot foarte tânăr. Trebuie să facem o minune ca să câştigăm campionatul, adică să ne autodepăşim“.

Steaua

A arătat ca o echipă buimacă în ultimele partide şi scandalurile interne cu miros de alcool şi parfum de femeie nu fac decât să-i slăbească poziţia. „Dacă jucăm tot aşa, n-avem cum să luăm campionatul“, spunea Florin Tănase după ultima ispravă a echipei, 1-1 cu ASA Târgu Mureş. Ultimii fani ai echipei roş-albastre îşi pot lega speranţele doar de afirmaţiile lui Reghecampf, care a spus că a alcătuit programul pentru ca echipa să joace brici în partidele decisive. În direct la Sport.ro, Gigi Becali i-a trasat antrenorului ultimele directive înaintea celor 10 jocuri cruciale: "Reghe să gândeşte la tot felul de soluţii tactice, dar i-am zis să nu cumva să facă vreo greşeală şi să îi înnebunească pe jucători. I-am spus să joace 4-2-3-1, să nu schimbe sistemul că îi bulversează pe jucători. Să nu mergem pe teren necunoscut. Nu ştim dacă echipa poate juca 4-4-2. Eu nu ştiu sistemul ăsta. Nu-l cunosc. Steaua nu a mai jucat aşa de pe vremea lui Piţurcă şi atunci nu mă pricepeam aşa bine la fotbal.

Astra

E cea mai în formă echipă din campionat, câştigând ultimele opt meciuri. Cu o trupă experiementată şi tehnică, cu preţioşii Teixeira şi Budescu în componenţă, formaţia lui Şumudică poate spera la o ispravă similară cu cea de anul trecut, chiar dacă obiectivul oficial este prezenţa în cupele europene.

CFR Cluj

Victoria de acasă cu Viitorul din ultima etapă a întărit moralul ardelenilor, care n-au însă dreptul a juca în cupele europene, fiind încă în insolvenţă. Situaţia financiară a clubului cunoaşte însă o neaşteptată îmbunătăţire. Preşedintele clujenilor, Iuliu Mureşan, a declarat că noul acţionar majoritar, Marian Băgăcean, a virat în conturile clubului suma de cinci milioane de euro, iar conducerea grupării va cere de îndată ieşirea din insolvenţă. „În 10 martie avem termen şi în mod normal judecătorul sindic va trebui să decidă că am ieşit din insolvenţă. Nu avem dreptul de a juca în cupele europene la anul, dar există o portiţă şi vom încerca să mergem pe ea. Vom face o cere la FRF, apoi la UEFA“, a mai spus Mureşan. E greu de crezut că solicitarea ardelenilor va avea succes, însă ieşirea din insolvenţă e clar un semn de însănătoşire pentru CFR.

CSU Craiova

S-a calificat gâfâind în play-off, după victoria de duminică seara de la Piteşti din faţa Mediaşului. Oltenii dau impresia că de câte ori ajung aproape de locul unu, de atâtea ori îşi pierd suflul şi probabil că se vor mulţumi în acest an cu o participare în cupele europene. Echipa lui Gigi Mulţescu mai are o problemă, pentru că va juca meciurile de acasă la Severin sau la Piteşti, ceea ce nu e totuna cu Bănia.

Dinamo

Efectul „Cholo“ Contra s-a concretizat în trei victorii succesive în campionat şi una cu Steaua în Cupa Ligii. Roş-albii chiar merită să facă parte din grupul primelor şase şi de aici încolo se poate visa chiar şi la titlu. „Nimeni nu mai credea, eu am crezut, de aceea am venit, am crezut în mine şi în băieţi, Am realizat acest lucru, ne-am calificat în finala Cupei Ligii, suntem în play-off şi acum începem un nou drum, în care trebuie să ne îmbunătăţim multe lucruri, dar trebuie să avem acelaşi spirit şi să încercăm să câştigăm cât mai multe meciuri“, a spus Contra după victoria cu Pandurii, care a adus descătuşarea „câinilor“.





Cine merge în Europa

Primele două echipe din campionat vor participa în preliminariile Ligii Campionilor, iar locurile trei şi patru şi câştigătoarea Cupei vor merge în preliminariile Ligii Europa. Cum CFR Cluj n-are dreptul de a juca în cupele europene, iar în Cupa României au mai rămas cam tot echipele din play-off, sunt şanse mari ca Viitorul, Steaua, Astra, Craiova şi Dinamo să ne reprezinte în Europa în sezonul viitor.

Clasament play-off

Viitorul 26 de puncte

Steaua 24 de puncte

Astra 22 de puncte

CFR Cluj 22 de puncte

CSU Craiova 22 de puncte

Dinamo 21 de puncte

Programul etapelor din play-off-ul Ligii I este următorul:

Etapa I (10-12.03.2017)

FC Viitorul - FC Dinamo

Steaua - CFR Cluj

Astra Giurgiu - CSU Craiova



Etapa II (17-19.03.2017)

FC Dinamo - CSU Craiova

CFR Cluj - Astra Giurgiu

FC Viitorul - Steaua



Etapa III (31.03-02.04.2017)

Steaua - FC Dinamo

Astra Giurgiu - FC Viitorul

CSU Craiova - CFR Cluj



Etapa IV (04-06.04.2017 - etapă intermediară)

FC Dinamo - CFR Cluj

FC Viitorul - CSU Craiova

Steaua - Astra Giurgiu



Etapa V (07-09.04.2017)

Astra Giurgiu - FC Dinamo

CSU Craiova - Steaua

CFR Cluj - FC Viitorul



Etapa VI (14-16.04.2017)

FC Dinamo - FC Viitorul

CFR Cluj - Steaua

CSU Craiova - Astra Giurgiu



Etapa VII (21-23.04.2017)

CSU Craiova - FC Dinamo

Astra Giurgiu - CFR Cluj

Steaua - FC Viitorul



Etapa VIII (28-30.04.2017)

FC Dinamo - Steaua

FC Viitorul - Astra Giurgiu

CFR Cluj - CSU Craiova



Etapa IX (05-07.05.2017)

CFR Cluj - FC Dinamo

CSU Craiova - FC Viitorul

Astra Giurgiu - Steaua



Etapa X (12-14.05.2017)

FC Dinamo - Astra Giurgiu

Steaua - CSU Craiova

FC Viitorul - CFR Cluj.