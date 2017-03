Gabriela Firea, atacată dur: „O să te bată Dumnezeu, mamă eroină ce eşti! E ca şi cum ai pune-o pe Floricica Dansatoarea în locul lui Mugur Isărescu“

Din ultima generaţie pregătită la cererea regretatului regizor, cu ocazia realizării filmului „Mircea“, a făcut parte şi Daniel Pîşleagă, zis Dan Motanu’, unul dintre cei mai apreciaţi profesionişti din branşă.

Puţini ştiu că cel poreclit Motanu’ a ajuns printre cascadori din Circul de Stat, unde activa ca acrobat. Poate şi de aceea, cascadorul şi-a spus recent părerea despre decizia Primarului Capitalei, Gabriela Firea, l-a numit pe Bogdan Stanoevici în funcţia de director general interimar al Circului Globus din Bucureşti, iar pe Sanda Ladoşi, director adjunct interimar.

„Noul director general interimar al Circului Globus este Bogdan Stanoevici (actor), iar adjunctul lui (la fel de interimar), este Sanda Ladoşi (cântăreaţă). Să mă ierte Dumnezeu, n-am nimic cu oamenii ăştia (îi şi cunosc), dar n-au nicio treabă cu meseria asta. N-au ce căuta acolo! Oamenii de circ ştiu despre ce vorbesc. N-o să intru în amănunte, pentru că ar trebui să scriu la superlativ despre ei încă două vieţi de aici înainte. De ce nu-şi vede Firea, proasta satului, de treaba ei şi se bagă ca musca-n portofelul vacii, în treburi care n-o privesc? De ce trebuie să aleagă primarul cine să conducă circul? Ce treabă are asta cu artiştii de circ? Pe ce criterii îi alege, când ea nu ştie nici măcar cine a fost Iozefini sau Siminică şi cu ce se mănâncă meseria de artist de circ? A găsit nod în papură cu incendiul de la menajerie, ca să interzică dresura de animale. Cu ocazia asta a schimbat un om competent, iubit de artişti, cu nişte nulităţi care n-o să aibă parte niciodată de respectul celor pe care-i conduc. Circarii-s verticali, nu-i pacăleşti ca pe babele de la Cotroceni. Nici nu-şi imaginează câţi spectatori o să piardă circul renunţând la dresura de animale! Copiii ăia care stau toată ziua cu ochii beliţi în device-uri, când văd un animal au impresia că s-au teleportat în altă lume şi îndrăgesc animalele. Nu s-ar mai dezlipi de ele. O spun din experienţă proprie. I-ai lipsit şi de bucuria asta! Tu n-ai nicio treaba, că ai găini în curte la Voluntari şi consideri că e suficient. Ce atâta răsfăţ, când partidul îţi trasează o directivă clară? O să te bată Dumnezeu, mamă eroină ce eşti! E ca şi cum ai pune-o pe Floricica Dansatoarea în locul lui Mugur Isărescu“, a comentat, pe Facebook, vicepreşedintele Uniunii Cascadorilor Profesionişti.