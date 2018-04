Derby european la Munchen în această seară: Bayern versus Real Madrid. Germanii, „terorizaţi“ de Ronaldo

Bayern Munchen şi Real Madrid joacă în această seară în semifinala Ligii Campionilor, manşa tur. Este un „clasic” al cupelor europene, cele două echipe întâlnindu-se de 24 de ori în competiţiile de pe Bătrânul Continent.

Bilanţul general este echilibrat, fiecare echipă a câştigat de 11 ori, au fost şi două remize, Bayern a marcat de 36 de ori, iar Real Madrid de 37. Însă spaniolii au avantajul de a fi tranşat ultimele jocuri directe, au cinci victorii din ultimele cinci dispute şi i-au scos pe bavarezi din Liga Campionilor şi în sezonul trecut, în sferturi, şi în 2014, în semifinale.

În prezentarea meciului de astăzi, ziarul munchenez TZ a vorbit despre trei dueluri cheie, Isco versus Martinez, Lewandowski versus Ramos şi Cristiano Ronaldo versus... toată lumea. Într-adevăr, portughezul vine la Munchen cu cifre impresionante în bagaj: a dat 15 goluri în cele 900 de minute jucate (un gol la fiecare 60 de minute) şi are cele mai multe şuturi pe poartă (32) şi pe lângă poartă (28). Cursa cu golurile este o luptă cu el însuşi, pentru că doar el a înscris mai mult într-un sezon de Liga Campionilor: 17 (2014) şi 16 (2016).

Bayern visează la tripla istorică

Dacă Madridul îl are pe Ronaldo, Bayernul vine cu Jupp Heynckes, antrenorul de 72 de ani care a câştigat două Ligi ale Campionilor, una cu Real Madrid, în 1998, şi una cu bavarezii, în 2013, an în care echipa din Munchen a câştigat şi cele două trofee interne. În acest sezon, Jupp a adus deja titlul pe Allianz Arena, a calificat echipa şi în finala Cupei, unde Bayern o va întâlni pe Eintracht Frankfurt, astfel că tripla istorică este în continuare la îndemâna echipei germane.

În afara lui Heynckes, există şi multe alte conexiuni între cele două echipe. James Rodriguez este în al doilea an al împrumutului său de la Real la Bayern, Kroos a jucat 130 de partide în Bundesliga pentru Bayern, iar Robben a evoluat în 50 de meciuri pentru „galactici”.

Cât despre Lewandowski, numele său a apărut nu o dată ca variantă de înlocuire pentru Benzema în atacul lui Real Madrid. „Dacă Real face o greşeală, trebuie să profităm şi să înscriem. De asemenea, trebuie să funcţionam perfect în apărare”, a declarat polonezul înaintea confruntării de azi. Germanii au prins curaj şi după ce au văzut că Juventus a marcat de trei ori pe „Bernabeu”. „Real a arătat ca o echipă cu vulnerabilităţi”, a punctat Thomas Muller, renăscut sub comanda lui Heynckes.

Aseară, Liverpool a trecut de AS Roma cu 5-2.

Echipe probabile

Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha – Martinez - Müller, Robben, J. Rodriguez, Ribery – Lewandowski.

Antrenor: Jupp Heynckes

Real: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos, Isco - Benzema, Ronaldo)

Antrenor: Zinedine Zidane