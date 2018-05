Tăriceanu: Am apreciat la premier că este un om care analizează, nu se grăbeşte cu răspunsurile. A fost o alegere bună

“Nu am cunoscut-o pe doamna Dăncilă, decât aşa cu totul şi cu totul superficial până la numirea dânsei în funcţia de prim-ministru. Ştiam că este membru în Parlamentul European, de aceea ne vedeam şi foarte rar şi foarte puţin ca timp. Am urmărit-o cu atenţie, am discutat cu domnia sa de destul de multe ori, facem schimb de păreri şi de experienţă, îi împărtăşesc din experienţa mea şi mă bucur că am lucruri care pot să-i fie utile”, a afirmat Tăriceanu.

El a spus că Viorica Dăncilă este un om serios care stă, analizează şi nu se grăbeşte cu răspunsurile şi o persoană de echilibru care este conştientă că are o responsabilitate majoră.

“Am observat-o în exerciţiul funcţiei şi am apreciat la dânsa că este un om serios, care stă şi analizează, nu se grăbeşte cu răspunsurile pentru că, de multe ori, promptitudinea în a da un răspuns nu este neapărat şi dovada că acel răspuns este şi bine cântărit. Este conştientă că are o responsabilitate majoră, îmi place că este foarte serioasă, foarte dedicată, un om de echilibru. Cred că a fost o alegere bună şi împreună cu colegii mei suntem solidari în tot ceea ce înseamnă acţiunea Guvernului şi a primului ministru”, a mai declarat liderul ALDE.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, în 27 aprilie, că Viorica Dăncilă nu face faţă poziţiei de prim-ministru al României şi i-a cerut public demisia, spunând că îi retrage încrederea.