Platforma România 100: Guvernul PSD-ALDE opreşte accesul cetăţenilor la aplicaţiile de urmărire a tăierilor de masă lemnoasă

”Guvernul PSD-ALDE face paşi rapizi spre eliminarea accesului public la aplicaţiile mobile şi la portalul Inspectorul Pădurii, sisteme de monitorizare şi control în timp real al tăierilor şi transportului de masă lemnoasă. Aplicaţiile şi sistemul de monitorizare au fost realizate sau îmbunătăţite substanţial de către Guvernul Cioloş, iar Guvernul PSD-ALDE a făcut primele demersuri pentru limitarea accesului public la informaţii esenţiale legate de ceea ce se întâmplă în pădurile României”, potrivit paginii de Facebook a platformei România 100.

Îngrădirea accesului populaţiei la această platformă de monitorizare a tăierilor ilegale de masă lemnoasă se face sub aparenţa unui motiv tehnic fals, invocat de ministrul apelor şi pădurilor Doina Pană, se precizează în postarea platformei România 100.

”Aceasta (Doina Pană - n.r.) a declarat ieri (marţi - n.r.), într-o conferinţă de presă, că îmbunătăţirea platformelor de monitorizare nu a fost realizată în mod legal şi că toate demersurile făcute anul trecut pentru îmbunătăţirea transparenţei şi trasabilităţii în ce priveşte exploatările forestiere, transportul lemnului şi gestionarea depozitelor de materiale lemnoase sunt bazate pe un contract pe care ministerul nu îl va plăti dezvoltatorului cu toate că acelaşi minister a făcut deja recepţia parţială a contractului în 2017, respectiv a mecanismelor deja testate şi funcţionale”, susţine sursa citată.

Potrivit platformei, contractul de dezvoltare IT, încheiat în 2016, nu are nicio problemă legală, a trecut prin toate filtrele de verificare ale fostului Minister al Mediului Apelor şi Pădurilor şi a fost făcut cu contribuţia şi sub atenta supraveghere a specialiştilor Direcţiei Generale de Păduri şi cu avizele juriştilor. Contractul nu a fost semnat decât după verificarea legalităţii atribuirii directe de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, iar ministrul Doina Pană poate verifica simplu documentele aflate în minister.

De asemenea, potrivit platformei fondată de Cioloş, guvernul PSD condus de Sorin Grindeanu a recunoscut, într-o notă de fundamentare pentru amânarea termenului de intrare în vigoare a HG 1004/2016, că produsele livrate de dezvoltator, în baza contractului acum contestat, erau recepţionate de către Ministerul Apelor şi Pădurilor încă din luna aprilie.

”Practic, graba cu care ministrul Doina Pană denunţă unilateral încetarea acestui contract de dezvoltare pentru aplicaţii esenţiale de monitorizare a tăierilor ilegale de păduri arată faptul că guvernul PSD-ALDE face totul pentru a opri funcţionarea acestor sisteme cât mai repede şi, din păcate, se foloseşte de argumente false. În acest fel, în foarte scurt timp tăierea, transportul şi vânzarea lemnului din pădurile României se va face netransparent şi fără ca cetăţenii să aibă posibilitatea de a interoga legalitatea”, susţine sursa precizată.

”În luna februarie coaliţia PSD-ALDE a încercat în Parlament micşorarea cuantumului contravenţiilor silvice dublate şi uneori triplate prin OUG 51 a Guvernului Cioloş şi a <<îmbunătăţit>> cadrul legal pentru a permite transportul anumitor volume de lemn furat fără riscul de a se confisca mijlocul de transport”, se arată în postarea platformei.

În 2016 s-au făcut peste 55.000 de controale pe toată filiera industriei lemnului – de la tăieri până la comercializare, de către angajaţii din ministerele de resort: Garda Forestieră, Ministerului de Interne, Poliţie, Jandarmerie şi ANAF. Astfel au fost descoperite peste 2.500 infracţiuni (majoritatea pe Codul silvic), s-au dat peste 60.000 de amenzi şi s-au întocmit aproape 1.000 de dosare penale. De asemenea, s-au confiscat circa 50.000 de metri cubi de material lemnos.