Orban, despre şansele unei moţiuni de cenzură: UDMR stă lipit de PSD ca marca de scrisoare. Tăriceanu susţine agenda PSD mai zelos decât Dragnea

Ce plan are PNL să răstoarne Guvernul Dăncilă

Adevărul: Premierul poate fi desituită doar prin moţiune de cenzură. PNL îl susţine pe Iohannis?

Ludovic Orban: Eram în avion când Iohannis i-a cerut demisia premierului Dăncilă. Când m-am dat jos din avion, am organizat o conferinţă de presă şi am susţinut demisia premierului. Demiterea unui Guvern se face prin moţiune de cenzură. Vom utiliza acest instrument, dar într-un moment în care sunt cele mai mari şanse. Trebuie să apară nişte fisuri în cadrul coaliţiei de guvernare. Sunt unele fisuri şi între ALDE şi PSD. Sunt nemulţumiţi şi în PSD faţă de modul grobian al lui Dragnea de a conduce. La moţiune, PSD nu îi lasă pe oamenii lor să voteze. Şi UDMR stă lipit de PSD ca timbrul de scrisoare. Trebuie pregătit terenul pentru a trece o moţiune de cenzură. Trebuie amintit că Opoziţia are la îndemână o singură moţiune de cenzură pe parcursul unei sesiuni parlamentare.

Aveţi discuţii cu ALDE?

Discuţii instituţionalizate nu am avut. Discuţii individuale există. Cred că Tăriceanu e mulţumit de relaţia cu Dragnea.Tăriceanu e mai zelos în a susţine agenda PSD decât Dragnea. Parcă el s-a înscris în PSD, nu în ALDE. Aspiraţiile lui Tăriceanu pentru prezidenţiale l-au făcut pe Dragnea să-i trateze pe cei din ALDE ca pe nişte băieţi de mingi. Şi a mai apărut o ştire: Comisia Europeană a introdus pentru prima oară condiţionarea alocărilor bugetare de respectarea statului de drept. Dacă disperaţii din fruntea partidelor de guvernământ nu-şi dau seama, nu o să mai fie bani pentru transporturi, educaţie

Poate nu au nevoie de banii UE.

Nu cred. Semnalul care îl dă Comisia este extrem de serios şi trebuie să-i pună pe gânduri pe parlamentarii care mai au un pic de corazon ( inimă -n.r). Şi aşa avem MCV, acum e sesizarea Comisiei de la Veneţia, avem raportul GRECO, avem lupta internă. Puterea trebuie să se trezească. Riscăm să pierdem bani. La ora actuală, din punct de vedere bugetar, situaţia e dramatică. Dacă ne uităm la analize, acolo unde trebuia să crească veniturile, nu cresc. Cheltuielile de personal au crescut cu peste 18%. 2017 a fost anul cu cea mai mică investiţie publică raportatăla PIB. Anul acesta tendinţa va fi tot de reducere a investiţiilor publice. Perspectivele sunt dramatice. Anul trecut nu am făcut nimic: un spital nou, un tronson de cale ferată, finalizarea unei hidrocentrale, nimic. Şi a crescut datoria publică cu 5,5 miliarde euro.

Unde se duc banii?

Ajutoare sociale, salarii în sectorul public. În sectorul public, PSD a promis salarii mai mari cu 25%, dar a crescut, de fapt, cu 4%. Au promis salarii mai mari pentru medici. Dar într-un spital nu ai doar medici şi asistente. Ei sunt doar o treime din angajaţii unui spital. PSD a dinamitat spitalele. Toată şmercheria a plecat de la hocus-pocusul din transferul contribuţiilor. Sunt multe ministere unde banii pentru plata salariilor vor ajunge până în septembrie cel târziu.

Cu Pilonul II de pensii ce vor să facă?

E un plan în trei puncte. Mai întâi au redus nivelul de contribuţii.