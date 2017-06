Liviu Balint, acuzat de Tomac că şi-a negociat votul de la moţiune pentru o funcţie: A avut „comportament de maidanez politic“. Replica deputatului

UPDATE Într-o postare pe Facebook, deputatul PMP şi-a explicat gestul de miercuri, de la votarea moţiunii de cenzură. Potrivit acestuia, decizia de a participa la şedinţă şi de a vota împotriva Guvernului Grindeanu a luat-o după ce a văzut, la televizor, că în sala de plen se aflau deja 10 parlamentari PMP. Înainte de a face asta, deputatul afirmă că le-a transmis colegilor că rămâne în parid, dar „conştiinţa şi unele nemulţumiri îl obligă să voteze”.

„Referitor la discuţia din interiorul partidului şi la decizia de a nu participa la vot şi de a nu fi prezenţi in sala, trebuie să spun că am fost foarte deranjat de faptul că am văzut la televizor un grup de aproximativ 10 persoane, parlamentari PMP, care erau prezenti in sala plenului. Am fost foarte iritat şi in acel moment am hotarat sa cobor jos in plen şi sa imi exprim şi votul impotriva Guvernului Grindeanu. Înainte de a cobora În sală, le-am transmis un mesaj celor doi preşedinţi executivi ai P.M.P. prin care am precizat că nu am de gând să părăsesc partidul, dar conştiinta şi unele nemultumiri mă obligă să particip la vot şi să îmi asum toate criticile şi sancţiunile venite din partea colegilor şi nu numai”, a spus deputatul de Sălaj în mesajul pe Facebook.

Legat de acuze că şi-ar fi negociat votul pentru ca soţia sa să primească postul de conducerea de la Ambulanţa Sălaj, deputatul a negat acuzele, afirmând că nu a avut nicio discuţie cu vreun reprezentat al puterii despre asta.

„Legat de zvonurile apărute cum ca as fi negociat anumite posturi, vreau sa precizez clar ca nu am avut nici o discutie cu vreun reprezentant al puterii legat de aceste lucruri”, a precizat Liviu Balint.

„Sunt organizaţii în Mişcarea Populară care au obţinut zeci de mii de voturi şi pentru că sistemul actual de alegeri parlamentare este cel pe care-l ştim, unii dintre colegii mei care au obţinut 25.000 de voturi, 17.000 de voturi, 21.000 de voturi n-au intrat în Parlament. În schimb, au intrat mai mulţi colegi de bună calitate care au înţeles menirea pe care o au şi au înţeles şi efortul pe care l-a făcut partidul în competiţia de anul trecut. (...) Însă ceea ce s-a întâmplat ieri (miercuri - n.r.), ne-a lăsat un gust amar, pentru că un coleg de-al nostru, până ieri preşedinte al organizaţiei judeţene Sălaj, a decis un lucru inacceptabil în politică, şi anume să spună că mandatul este al lui şi va face ce crede domnia sa, după cum îi dictează conştiinţa, deşi politic noi am luat o decizie foarte clară că nu ne băgăm în jocul PSD”, a spus Tomac, citat de salajeanul.ro.

Preşedintele executiv al PMP a afirmat că „Balint a avut un comportament de maidanez politic, crezând că mandatul pe care i l-a dat partidul poate face ce vrea cu el”, deşi în interiorul PMP a fost luată decizia ca niciun membru să nu intervină în jocul PSD.

„Poate face ce vrea, dar nu în acest partid. Noi credem că politica se face cu bună credinţă şi cu respect faţă de cetăţeni, cu respect faţă de colegi, cu angajamente politice ferme, aşa că am luat decizia de a-l exclude din partid şi aşa vom proceda de fiecare dată când un coleg de-al nostru va crede că a venit de-acasă cu funcţia în sac. Nu există aşa ceva. În politică este nevoie de echipă, este nevoie de atitudine politică şi de responsabilitate politică. Nu se poate să tratezi cu atâta iresponsabilitate un efort comun făcut de un partid tânăr, să pretinzi că nu înţelegi de ce este vorba”, a declarat Eugen Tomac.

Totodată, preşedintele executiv al PMP s-a arătat încrezător că membrii PMP Sălaj vor înţelege ce a făcut deputatul Liviu Balint şi vor rămâne uniţi la nivelul organizaţiei judeţene.

„Nu este o pierdere uşoară, însă este o pierdere necesară pentru a construi un partid sănătos, în care oamenii ştiu să se respecte între ei. M-a minţit până în ultima clipă că domnia sa nu este în Parlament şi că nu se va prezenta la vot pentru că este bărbat. Cum este posibil aşa ceva? Si am vrut ca cetăţenii judeţului Sălaj să ştie că, din nefericire, prin PMP, au trimis în Parlament un om fără coloană vertebrală, un om care nu-şi respectă cuvântul. Astăzi ne-a trădat pe noi, mâine îi poate trăda pe oricare dintre dumnealor. Oamenii care nu ştiu să-şi respecte cuvântul în politică sunt oameni fără caracter”, a mai spus Tomac.

Preşedintele executiv al PMP a mai spus că îl aşteaptă pe Liviu Balint, dacă este bărbat aşa cum i-a spus, să meargă luni la grupul parlamentar cu demisia din funcţia de parlamentar şi să lase locul următorului de pe listă, pentru că mandatul nu este al lui, ci al partidului.

Negocierea votului pentru primirea de foloase necuvenite

Totodată, Eugen Tomac a spus că va urmări dacă ceea ce se vehiculează în mediul public este adevărat, că Liviu Balint şi-a negociat votul pentru ca soţia sa să primească şefia Ambulanţei Sălaj. „Funcţiile pe care le-a negociat nu le va primi. Pentru că în clipa în care le va primi, va avea soarta domnului Octavian Goga. Nu poţi negocia pentru avantaje personale o poziţie politică. Vorbim de primirea de foloase necuvenite”, a spus Tomac.

Deputatului Liviu Balint i s-a retras calitatea de membru şi şefia organizaţiei PMP Sălaj. În locul lui, până la următoarea şedinţă a forului de conducere în care se va stabili noul preşedinte interimar al organizaţiei sălăjene, va conduce partidul prim-vicepreşedintele Fekete Carol.