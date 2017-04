Liderii ALDE se reunesc azi pentru prima zi a Congresului. Cine candidează pentru funcţia de preşedinte

cel mai vizibil şi mediatizat scandal este cel din ALDE, unde copreşedintele Daniel Constantina a fost remaniat din Guvern la insistenţele celuilalt lider al formaţiunii, Călin Popescu Tăriceanu. În urma retragerii sprijinului politic de către ALDE, partid dominat de aripa Tăriceanu, Constantin a rămas fără portofoliul de ministru al Mediului şi funcţia de vicepremier.

Constantin a denunţat modul în care Tăriceanu conduce partidul şi a contestat decizia convocăriii Congresului ALDE pe 21-22 aprilie, considerând că şedinţa în care a fost stabilit congresul a fost nestatutară. „Congresul convocat de Călin Popescu Tăriceanu este, aşa cum am mai spus, unul abuziv. Am luat la cunoştinţă de prima decizie a instanţei şi am contestat-o cu recurs. În continuare există un proces pe rolul instanţei, un proces pe fond, care trebuie judecat şi care va spune în final dacă comportamentul lui Tăriceanu şi deciziile acestuia sunt democratice sau abuzive, aşa cum am susţinut şi susţin în continuare”, a precizat Daniel Constantin.

Anularea fuziunii PC-PLR

Copreşedintele partidului a ţinut să sublinieze faptul că „fuziunea care a dus la formarea ALDE a fost un eşec din cauza lui Tăriceanu, care a pus pe primul loc interesul său şi al apropiaţilor săi, în defavoarea unei construcţii politice serioase“. De asemenea, Daniel Constantin a subliniat că va merge mai departe cu procesul pentru anularea fuziunii dintre PC şi PLR, ceea ce înseamnă, practic, scindarea ALDE şi că fiecare tabără îşi va vedea de propriul drum.