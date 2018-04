Dacian Cioloş nu exclude o candidatură la prezidenţiale: „Eu unul voi candida la toate alegerile care vor fi utile pentru partid“

Adevărul: Domnule Cioloş, unde aţi fost până acum? A trecut un an şi ceva de când aţi terminat guvernarea.

Dacian Cioloş: În primăvara lui 2017 am lansat Platforma România 100, un moment important. A face politică nu înseamnă a trage sfori şi a face combinaţii. Prea ne-am obişnuit că politica înseamnă şmecherii, interese şi lucruri făcute pe la spate. Nu văd cum s-ar putea reforma clasa politică fără implicarea societăţii civile şi a antreprenorilor. Pe cei doi piloni se poatre reconstrui felul de a face politică. Pe aceşti oameni am încercat să-i adunăm în Platformă şi asta facem de mai bine de un an de zile. Dincolo de faptul că am luat poziţie pe minciunile Guvernului, am încercat să construim, să lucrăm la alternative pornind de jos.

Adevărul: De ce nu aţi intrat în PNL, unde era mai simplu să ajungeţi din nou în vârful politicii, sau în USR?

Unora le e greu să înţeleagă: nu mă interesează funcţii, nu mă interesează să ajung la putere cu orice preţ. Vreau să mă simt bine în politică, vreau să mă simt în largul meu, vreau să rezonez cu oamenii, vreau să construiesc de la bază. Din momentul în care am lansat Platforma România 100, nu se mai punea problema unde să merg, pentru că acesta este proiectul. Sunt foarte mulţi oameni care aşteaptă decenţă, onestitate, profesionalism, apropiere de idealurile lor, cred că partidele politice trebuie să se uite la aceste aşteptări, nu doar să răspundă cu o creştere de salariu. 60% din votanţi nu ies la vot.

În PNL au avut loc reforme. Nu aş compara situaţia din PNL cu cea din PSD. Dar reformarea partidului o pot face oamenii din interior. Sunt acolo oameni foarte buni, oameni tineri, trebuie scoşi în faţă şi lăsaţi să conducă partidul.

USR e un partid nou, a trecut testul alegerilor, sunt mulţi oameni cu care am lucrat. Au fost nişte discuţii interne, nişte nevoi de clarificări interne, aşa că noi am considerat că trebuie să construim acest proiect. Dar sunt convins că vom putea colabora.

Adevărul: Cei din USR au vorbit întotdeauna despre dumneavoastră ca despre un politician pe care şi l-au dorit foarte tare. V-au făcut oferte, bănuiesc.

Nu se mai punea problema să negociez pentru mine. Sunt multe lucruri care apropie şi sunt convins că vom găsi calea de a colabora. USR are resurse în interior pe care nu le-a valorificat încă.

Adevărul: Cu Ludovic Orban negociaţi? Discutaţi?

Sigur. Şi cu Ludovic Orban discut, şi cu alţi oameni. Nu vreau să vorbesc prea mult pentru că nu vreau să las impresia că dau lecţii. Acolo sunt oameni care ştiu ce au de făcut.

Adevărul: De ce a câştigat PSD-ul de o manieră atât de categorică după un an de guvernare în care dumneavoastră aţi fost prim-ministru?

Noi nu am participat la alegeri, ca să spun că nu ne-au votat oamenii pe noi. Noi am susţinut o platformă de principii şi valori. Noi n-am venit cu niciun program de guvernare prin Platforma România 100 pentru că nu ne-am propus să candidăm. Mie mi s-a propus să fiu candidat de premier al PNL şi USR şi am acceptat, cu condiţia ca valorile şi principiile să fie acceptate şi să stea la baza unui program de guvernare.

Oamenii au judecat programul de guvernare şi candidaţii care erau pe listă. Am avut situaţii în care oamenii mi-au spus după alegeri: „Domnul Cioloş, ne-aţi zis să ieşim al vot, dar când am văzut ce oameni sunt pe listă, n-am putut să votez. M-am întors acasă“. Iar listele le-au făcut partidele.

Noi am fost instalaţi ca Guvern pentru a restabili pacea socială. PSD s-a folosit de acest moment de stabilitate, iar după alegerile locale au început licitaţiile în Parlament, cine dă mai mult: pensii speciale, creşteri salariale, fără să ţină cont de resursele bugetare. Ne-au explodat în mână mizerii băgate sub preş de ani de zile, în Sănătate, în Educaţie etc. Noi am guvernat cu transparenţă. Au fost momente în care presiunea era pe Guvern, iar decizia era în Parlament. Cred că am dus la bun sfârşit ceea ce am asumat. Speranţa noastră a fost că ceea ce am făcut bun să fie continuat de cine va veni la guvernare.

Adevărul: PNL-ul după alegeri v-a reproşat prin diferiţi lideri că nu v-aţi implicat aproape deloc în lupta electorală şi că de-aia nu s-a câştigat.

Nu vreau să intru în polemică. Liderii PNL cu care am discutat ştiu foarte bine ce am discutat. Nu mai vreau să revin. Nu cred că dispute de genul acesta vor ajuta PNL.

Adevărul: Cine sunt oamenii care sunt acum în jurul dumneavoastră?

Vlad Voiculescu, Anca Dragu, Alin Mituţă, care mi-a fost şef de Cabinet, Dragoş Tudorache, Valeriu Nicolae, Dragoş Pâslaru, Oana Bogdan, un arhitect foarte apreciat în Belgia, Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei. Aceşti oameni şi-au lăsat joburile deoparte, au lăsat afaceri deoparte şi au venit să dea o mână de ajutor la guvernare în 2016. Cu aceşti oameni am construit Platforma, cu aceşti oameni construim partidul.

Am vrut să acţionăm în două direcţii. Pe de o parte, expertiză. Şi asta facem în cele 15 comunităţi tematice, unde avem peste 1.000 de oameni care sunt implicaţi. Şi apoi avem comunităţile locale, care s-au constituit de jos în sus. O să explicăm cu argumente de ce deciziile Guvernului nu sunt bune. Şi, în al doilea rând, o să explicăm ce credem noi că ar trebui făcut. Toată această treabă este făcută voluntar. Avem şase persoane care sunt plătite la Platformă, în rest toată activitatea este voluntară. Se întâlnesc efectiv, discută pe baza unor teme...

Adevărul: Deci sunt oameni cu joburile lor care vin şi fac voluntariat acolo.

Exact. Am construit această Platformă pe internet, ca oamenii să fie conectaţi, iar aceste comunităţi se întâlnesc periodic, cam o dată pe lună, discută pe baza unor teme propuse dinainte, apoi vin cu soluţii. Aceste comunităţi tematice vor sta la baza programului politic.

De partea cealaltă, comunităţile locale s-au constituit de la un grup de minim 10 persoane care şi-au ales unul sau doi moderatori. Comunitatea s-a construit în jurul unui proiect. Prin acest proiect se antrenează să facă ceva pentru comunitate. Avem deja idei pregătite de comunităţile tematice care vor fi puse în practică de comunităţile locale.

Toată această activitate este o pregătire pentru un alt fel de a face politică. Unii oameni care sunt acum în Paltforma România 100 se vor înscrie în partid, alţii vor rămâne în Platformă, care va fi importantă şi pentru partidul politic, pentru că va furniza expertiză idei, dar va fi şi un ochi exterior, pentru că uneori puterea îţi ia minţile şi te crezi cel mai bun din lume. E important să existe această privire critică din exterior. Va exista o colaborare între Platforma România 100, care va continua, şi partidul politic, care va valorifica această experienţă.

Adevărul: Partidul va dori să câştige alegerile, bănuiesc.

Sigur, dar nu de dragul alegerilor, ci pentru a pune în aplicare un program politic lucrat de profesionişti, oameni care sunt conectaţi la realitatea din teren.

Adevărul: În România s-a mai încercat ceva asemănător, Alianţa Civică. Vă asemănaţi cu ei?

N-aş vrea să mă compar cu nimeni. Societatea românească este mult diferită faţă de cea din anii 90-2000. Noi am trecut deja printr-o guvernare, ne-am asumat-o, nu venim doar cu aşteptări, ci cu un anumit grad de pragamatism pe care l-am testat la guvernare. Am încercat să avem o guvernare transparentă, am valorificat experinţe din societatea civilă în experinţa guvernării.

Nu te duci în politică să te căpătuieşti, nu ar trebui să existe politicieni pe viaţă. E important să fi făcut ceva înainte. Şi mie mi se reproşează că n-am avut contact cu agricultura. Eu am lucrat în agricultură, am avut şi o fermă, am fost în Ministerul Agriculturii şi în Comisia Europeană.

Adevărul: Din perspectiva unui fost prim-ministru, cum aţi caracteriza guvernul actual? Ce vi se pare că face fundamental greşit şi ce face bun?

Mi se pare că oamenii care au fost numiţi pe postul de miniştri, o mare parte dintre ei, n-au fost aleşi pe criterii de competenţă în domeniul respectiv. Au fost selectaţi pe criterii de fidelitate politică, nu pe competenţe. Şi asta nu o spun doar eu. Sunt oameni care nu-şi cunosc domeniul pe care-l păstoresc. Nu am impresia că acest Guvern funcţionează pe baza unui program articulat, ci pe baza unor decizii venite de la partid, decizii în care miniştrii cred sau nu cred. Apoi apar petice, care se pun pe găurile deciziilor venite de la partid. După o decizie legislativă într-o direcţie, apar încă două sau trei ordonanţe de urgenţă care modifică decizia anterioară. E o guvernare după ureche. Nu se valorifică creşterea economică datorată mediului de afaceri.

Politicienii de la guvernare folosesc resursa creşterii economice, dar nu pentru a crea bunăstare, ci pentru a crea sinecuri. Când mai încearcă să salveze pe cineva de Justiţiei, mai vin şi cu o creştere de salariu. E o guvernare pentru interesul unor grupuri. O să plătim cu toţii. Să nu mai ai investiţii private aproape deloc, să ai oameni care îţi pleacă în continuare din ţară când tu ai creştere economică arată că nu ne îndreptăm în direcţia bună.

Adevărul: Care e persepectiva partidului, spuneaţi că actele trebuie să iasă undeva prin septembrie.

Va depinde de judecători. Poate să dureze de la o lună, două, la patru sau cinci. Depinde de contestaţii. Până când partidul nu va exista efectiv, nu vreau să vin cu speculaţii legate de obiective electorale. Până atunci lucrăm la programul politic. Am lansat o Platformă pe care 50.000 de oameni şi-au declarat susţinerea. După ce partidul va fi lansat, vom lansa procesul de înscriere formală în partid.

Adevărul: Veţi candida la prezidenţiale în 2019?

Eu unul voi candida la toate alegerile care vor fi utile pentru partid. Pentru toate candidaturile avem proceduri prevăzute în statut. Nu vreau să întind speculaţiile mai mult. Domnul Iohannis ştie foarte bine că are susţinerea mea, am lucrat foarte bine. După ce partidul va exista, ne vom exprima modul de abordare pentru alegeri. Scopul nostru e să construim o alternativă politică pentru România. Implicarea câtorva oameni în politică nu va rezolva problema, important e să facem acest lucru împreună. Avem nevoie să acţionăm împreună. Societatea civilă va juca un rol foarte important în acest proces de evoluţie.

Adevărul: Deci vreţi implicare din partea cetăţenilor...

Implicare şi asumare. Fiecare cât poate şi cu ce poate. Dar să se simtă parte a acestui proiect.