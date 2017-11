Cum au fost reevaluaţi mai mulţi PSD-işti căzuţi în dizgraţie. Borza: „În popor e o vorbă - nu poţi pupa acolo unde ai scuipat“

Trei exemple sunt date de Remus Borza într-o analiză pe blogul său . În primul rând, e vorba de Sorin Grindeanu, fost premier al cărui Guvern a fost trântit în Parlament, în luna iunie. Grindeanu a fost validat de Parlament, marţi, pentru funcţia de director al ANCOM. De asemenea, Bogdan Stan, persoană demisă de Mihai Tudose de la şefia ANAF în luna iulie, a fost numit consilier la Curtea de Conturi. Liderii PSD au uitat de faptul că Stan fusese acuzat de „proasta colectare a ANAF“.

Nu în ultimul rând, fostul deputat ALDE vorbeşte şi despre numirea în postul de consilier la Curtea de Conturi a lui Vasile Gherasim, „tânără speranţă de 67 de ani“, fost primar din partea în perioada 2000-2004. Gherasim a fost şi deputat în perioada 2008-2012, dar din partea PDL.

„Numirile de ieri de la ANCOM si de la Curtea de Conturi arată pe de o parte, lipsa de resursă umană calificată cu care se confruntă majoritatea PSD- ALDE, şi în general clasa politică românească. Aceleaşi figuri terne şi eterne în politica românească a ultimilor 27 de ani. Nu contează competenţa profesională, capabilitatea managerială, moralitatea, ci doar apartenanţa la un partid şi servilismul necondiţionat faţă de stăpân. Sorin Grindeanu, pentru mine este o dezamăgire. Am crezut în el, în dorinţa şi în capacitatea lui de a moderniza PSD, de a reforma statul şi instituţiile sale. În iunie am votat iîmpotriva moţiunii de cenzură la cabinetul Grindeanu, riscând tot, preşedinţia unei comisii parlamentare, funcţiile de conducere pe care le aveam în ALDE şi implicit statutul de membru al unui partid aflat la guvernare. Şi am făcut-o total dezinteresant şi cu bună credinţă. Cât curaj pe Sorin Grindeanu în iunie de a lupta de la egal la egal cu stăpânul absolut al PSD, Liviu Dragnea, şi cât de blazat, timorat şi docil era ieri în plenul Parlamentului. În popor e o vorba: nu poţi pupa acolo unde ai scuipat“, a afirmat Remuz Borza.

De asemenea, acesta a arătat că în funcţii bine remunerate au ajuns şi alţi apropiaţi ai conducerii PSD, cum sunt: Leonardo Badea (ASF), Dumitru Chiriţă (ANRE) sau Mihai Busuioc (Curtea de Conturi).