Conducerea Camerei a mai „spălat“ din ruşinea făcută de Nicolicea: Termenul pentru depunerea raportului Comisiei juridice în cazul lui Plumb - 11 zile

„Ca urmare a solicitării Comisiei juridice şi a notei Departamentului juridic (...), Biroul permanent a aprobat 8 zile pentru efectuarea anchetei şi 3 zile pentru întocmirea raportului. În total sunt 11 zile, sub termenul maxim de 14 zile", a precizat secretarul Camerei Deputaţilor, Ioana Bran.

În 4 octombrie, Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a decis să propună Biroului permanent aprobarea unui termen de 14 zile pentru efectuarea anchetei în privinţa solicitării DNA de încuviinţare a urmăririi penale a fostului ministru al Mediului Rovana Plumb, iar conducerea Camerei urmează să hotărască dacă mai acordă încă 14 zile pentru redactarea raportului în acest caz.

O nouă interpretare a legilor

„Adevărul“ scria în urmă cu o săptămână că PSD nu s-a mulţumit să tragă de timp în condiţiile oferite de Regulamentul Camerei Deputaţilor în ceea ce o priveşte pe Rovana Plumb, ci pur şi simplu a inventat o nouă prevedere legală. Eugen Nicolicea, preşedintele PSD al Comisiei Juridice, a scos din burtă un nou termen: 14 zile pentru raportul preliminar, plus alte 14 pentru raportul final. „Conform Regulamentului, trebuie să facem o primă evaluare în care să spunem termenul maxim pentru a face ancheta plus întocmirea referatului. Biroul Permanent al Camerei poate să aprobe termenul maxim sau să aprobe un termen mai scurt. Pe cale de consecinţă am propus 14 zile pentru efectuarea anchetei şi 14 zile pentru întocmirea şi votarea raportului“, a spus Nicolicea în şedinţa Comisiei Juridice. Aşadar, 28 de zile dintr-un foc. 28 de zile lucrătoare, la care se mai adaugă weekend-urile, plus alte amânări intempestive.

Deşi a început discursul cu sintagma „Conform Regulamentului“, Eugen Nicolicea contrazice tocmai Regulamentul Camerei Deputaţilor, pe care l-a invocat. „Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor are obligaţia să ceară Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi să prezinte, în cel mult 5 zile, o primă evaluare a respectivei solicitări şi o estimare a timpului necesar pentru a realiza audierea deputatului şi pentru a studia documentele înaintate de procurorul general. Pe baza evaluării preliminare, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor va fixa un termen de depunere a raportului de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, termen care nu poate fi mai mare de 14 zile“, arată articolul 157.

Deputatul PNL Gabriel Andronache i-a amintit lui Nicolicea că nu poate depăşi termenul de 14 zile. „Noi nu suntem de acord cu interpretarea pe care aţi dat-o dumneavoastră. Termenul maxim e de 14 zile. Propunerea noastră e să ne încadrăm acest termen de 14 zile, nu să votăm două intervale de 14 zile. Îmi bazez afirmaţia pe articolul 157“, a spus Andronache, invocând articolul citat mai sus.