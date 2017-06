Bădălău: PSD are oameni competenţi şi o rezervă de cadre foarte bună care oricând poate înlocui un premier sau un ministru

„Există o comisie de analiză a activităţii Guvernului, de fapt de a analiza implementarea programului de guvernare şi eu am spus că acolo unde vom constata deficienţe nu ne vom da în lături să propunem schimbarea de miniştri, ba chiar a Guvernului dacă considerăm că acesta a încetinit ritmul aplicării programului de guvernare”, a declarat Bădălău.

Social-democratul a subliniat că PSD preferă să schimbe Guvernul Grindeanu decât să existe întârzieri în aplicarea programului de guvernare.

”Nu am spus că este pregătit (partidul să meargă la Cotroceni cu noi propuneri – n.r.). Am spus că, decât să avem un Guvern care nu aplică programul de guvernare, preferăm să mergem cu un nou Guvern. Nu acceptăm absolut niciun fel de derogare de la programul de guvernare şi de la ceea ce noi am promis cetăţenilor acestei ţări”, a explicat Bădălău.

Preşedintele executiv al PSD crede că actualul premier este bun, însă a precizat că performanţele acestuia pot fi analizate doar de comisia care monitorizează activitatea Guvernului.

„Cred că domnul premier Sorin Grindeanu este un premier bun în continuare, dar asta nu o pot stabili eu, ci comisia o poate stabili în urma analizei tuturor măsurilor care au fost aplicate de acest Guvern”, a spus Bădălău.

„Este pentru prima oară şi cred că este un lucru bun când preşedintele partidului nu este şi premier şi atunci partidul stând în afara Guvernului poate să analizeze cu înţelepciune toate măsurile şi să aplice absolut toate corecţiile către Guvern care sunt necesare”, a ţinut să precizeze Bădălău.

Referitor la nemulţumirile pe care social-democraţii le au în privinţa miniştrilor, acestea sunt legate de comunicare şi ritmul aplicării unor măsuri din programul de guvernare.

”Considerăm că membrii Guvernului nu au comunicat în de ajuns cu dumneavoastră şi respectiv cu cetăţenii cu toate măsurile. Pe de altă parte, dorim intensificarea ritmului de aplicare tuturor măsurilor bune pentru cetăţeni”, a explicat Bădălău, precizând că PSD are mulţi membri competenţi care ar putea fi miniştri sau premier.

„Nu există nicio grabă de a merge la Cotroceni, există o analiză în curs şi nu ne putem exprima pentru o persoană sau alta, ba chiar pentru premier că nu-i competent până nu finalizăm analiza. Vreau să vă spun că PSD are oameni competenţi şi o rezervă de cadre foarte bună care oricând poate înlocui un premier sau un ministru”, a arătat Bădălău.

”Exclus un premier tehnocrat. Avem o majoritate solidă, un program de guvernare care se desfăşoară şi pe care românii îl apreciază şi consider că dânsul (Klaus Iohannis – n.r.) vrea binele românilor şi va desemna în continuare tot un premier al PSD”, a conchis preşedintele executiv al PSD.