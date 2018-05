Alegeri pentru Chişinău. Andrei Năstase: Plahotniuc şi Dodon au inventat că am 11 case, că voi aduce 30.000 de sirieni şi că voi concesiona Chişinăul arabilor

Adevărul: A fost o surpriză să ajungeţi în turul doi. Sondajele nu vă dădeau şanse.

Andrei Năstase: Toate sondajele din această campanie au făcut parte dintr-un mecanism complex de manipulare a opiniei publice, de intoxicare a minţilor noastre, a celor care locuim acolo şi ne sufocăm de corupţie, de sărăcie, de lipsa unei normalităţi pe care această guvernare criminală a instalat-o.

Cine e în spatele acestei guvernări?

Plahotniuc şi Dodon. Ei au avut un plan pe care l-a dejucat societatea deşteptată.

Planul care a fost? Să intre în turul II Ion Ceban, candidatul susţinut de Dodon, şi Silvia Radu, candidatul independent susţinut de Plahotniuc?

Nu, ăsta era planul de rezervă. Planul adevărat al celor doi indivizi de sorginte sovietică, de sorginte comunistă era ca din primul tur Ivan Ceban, candidatul socialiştilor (susţinut de preşedintele Igor Dodon- n.r.), să ajungă primar.

De ce îi ziceţi Ivan? Că el e înregistrat ca Ion Ceban. Folosiţi în mod voit o tentă rusofilă?

El pe Facebook se prezintă Ivan. Dacă vreţi îi zic Ion, nu arăt nimic prin asta, numai Dumnezeu ştie ce este el. O vreme a fost cu comuniştii, apoi a trecut şi el la trădători ( socialişti – n.r), n-au niciun fel de naţie, niciun fel de orientare. Pentru ei, ideologia adevărată este banul de pe spatele moldoveanului.

Revenim la plan.

Plahotniuc şi Dodon şi-au dorit ca la alegerile din 20 mai să iasă cât mai puţină lume la vot, pentru că doar aşa calculele arătau o perspectivă clară ca Ion Ceban să câştige. A fost mai puţină lume decât de obicei şi asta se ştie că favorizează mai degrabă stânga pro-rusă. De fapt, nici nu ştiu dacă e o stângă pro-rusă: e o stângă hibrid între un oligarh care a capturat toate instituţiile statului, inclusiv preşedinţia, pe care Dodon o administrează formal.

Când spuneţi oligarh vă referiţi la Plahotniuc?

La Plathotniuc mă refer şi acest lucru ar trebui să fie arhicunoscut oficial la nivelul Bucureştiului. Trebuie să înţelegem cât de periculos este ca la graniţa de est a României, la graniţa de est a UE şi a NATO, să avem un regim hibrid, oligarhic, un regim criminal care vrea să menţină Republica Moldova ca pe o zonă gri în care înfloreşte corupţia, contrabanda şi traficul de carne vie.

Există o teorie în sociologie numită spirala tăcerii – oamenii nu îşi declară apartenenţa la partide politice, dar apoi vin la vot şi răstoarnă rezultatele. Aşa fost şi în primul tur, de aţi reuşit să ajungeţi în runda finală?

Da, şi ştim şi cauzele acestei spirale a tăcerii – frica. Sunt indivizi care sperie oamenii cu eliberări din funcţie, cu ameninţări la adresa familiei.

A fost o revoltă tacită a societăţii civile?

Nu ştiu dacă a fost o revoltă tacită a societăţii civile, a fost o exprimare tacită a revoltei. Să ştiţi că în societatea noastră există foarte multă lume deşteptată. Platforma DA ( partidul condus de Andrei Năstase – n.r.) animează această mulţime, la fel şi Partidul Acţiune şi Solidaritate ( partidul condus de Maia Sandu – n.r.), cu care noi suntem într-un parteneriat de încredere.

Silvia Radu a scos 17% în primul tur. Nu credeţi că voturile astea se vor duce mai degrabă spre Ion Ceban?

Nu cred. Există o parte a electoratului care a considerat că este mai bine să vină un tehnocrat la Primărie. Important e ca acei oameni, care au votat-o în primul tur pe Silvia Radu, să înţeleagă că Ion Ceban nu le poate propune nimic din ce înseamnă tehnocraţie, civilizaţie, stat de drept, democraţie, bunăstare, fonduri europene şi româneşti, pentru că nu este credibil. Eu cred că voi reuşi să conving prin ceea ce sunt, prin ceea ce fac, prin sprijinul fraţilor noştrii de peste Prut şi prin sprijinul partidelor pro-europene.

Cu Silvia Radu aţi discutat?

Nu am comunicat cu doamna Silvia Radu.

Vă aşteptaţi ca Silvia Radu să anunţe public că vă susţine pe dumneavoastră?

Nu aştept aşa ceva. Celelalte partide de dreapta au anunţat că mă susţin în turul doi, mă bucur pentru acest lucru, le-am mulţumit. Eu voi comunica cu oamenii faţă în faţă, indiferent cu cine au votat în primul tur. Este atât de multă lume manipulată, dezinformată, s-au creat atâtea mituri despre mine, în lipsă de altceva. Au găsit să inventeze că am 11 case.

Şi câte aveţi?

Una, pe care am construit-o din banii familiei mele obţinuţi de la privat, nu de la stat, casa părintească în care m-am născut, şi casa soţiei mele. Ştiu că în campania prezidenţială, domnul Iohannis a fost aspru criticat pentru case şi a luat cel mai mare număr de voturi. Poate se întâmplă aşa şi la Chişinău. E o manipulare crasă, mi-au făcut spoturi publicitare că voi aduce 30.000 de sirieni în Republica Moldova, exact aceeaşi şmecherie folosită în campania prezidenţială din Moldova. Un alt spot spune că voi da Chişinăul în concesiune arabilor. Toată această manipulare, făcută împreună cu sondajele de care vorbeam la început, e arsenalul pus în aplicare de Plahotniuc şi Dodon pentru ca oamenii să nu iasă la vot, să nu mai aibă încredere. Iar cei care au o viziune socialistă, pro-est, să iasă la vot şi să facă diferenţa.

Vă consideraţi favorit sau plecaţi cu şansa a doua?

Eu am pornit în această cursă ca să câştig. În joc nu este cariera mea, nu este doar Capitala, e mult mai mult decât Republica Moldova. Dacă vom înţelege acest lucru, vom înţelege şi cât de grave sunt lucrurile acolo. Să nu uităm că vin parlamentarele în iarnă, parlamentare care vin după regulile stabilite de cei doi bandiţi Plahotniuc-Dodon.

Dacă pierdeţi ce faceţi?

Nu mi-am pus niciodată această problemă şi nici nu vreau să mă gândesc la aşa ceva. Noi trebuie să câştigăm.

Totuşi să punem şi răul în faţă.

Nici nu vreau să discut. Eu am încredere în locuitorii Chişinăului, am fost la mai multe întâlniri cu oamenii, m-am văzut cu ei la aeroport, în suburbuii, am văzut licărul de speranţă în ochii lor şi am încredere că vom câştiga această luptă.

Pe ce vă bazaţi?

Nu, mă bazez pe dorinţa lor de schimbare, dorinţa pentru o viaţă mai bună.

Dacă ne uităm la primul tur, 41% sigur nu vor schimbare, din moment ce l-au votat pe Ceban.

Nu ştiu dacă e chiar aşa. Dacă vă uitaţi mai mai atent, 59% vor schimbarea, fie că au votat un candidat unionist, pro-european sau tehnocrat.

Spuneţi că toate aceste voturi adunate l-ar învinge pe Ion Ceban.

Categoric, asta e matematic. Prin ceea ce sunt, prin ceea ce fac, îi pot reprezenta cu brio şi pe unionişti şi pe tehnocraţi şi pe cei care cred astăzi în balivernele lui Ion Ceban şi ale lui Plahotniuc.

Credeţi că va fi o prezenţă mai mare la vot în turul doi?

Cu siguranţă. Eu zic că va fi o prezenţă mai mare pentru că oamenii înţeleg importanţa acestor alegeri. Trebuie luată în calcul dezamagirea oamenilor. În prezent, la guvernare se află o organizaţie aşa-zis pro-europeană, controlată de Plahotniuc.

Şi dumneavoastră vă vindeţi ca european.

Eu nu mă vând, eu sunt pro-european. Nu fâlfâi drapele. Eu încerc să fac ceva, poduri reale între oraşele importante din România şi Chişinău, să aduc din România investiţii, bune practici. Se fac şcoli din bani româneşti şi panglica o taie Dodon. Republica Moldova este în momentul de faţă pe punctul de a nu mai reveni la parcursul european sau, şi mai grav, de a rămâne în direcţia estică definitiv, în detrimentul României, al Europei şi al civilizaţiei.

Au fost nişte contre între dumneavoastră şi Traian Băsescu pe tema unionismului.

Nu au existat niciodată contre între mine şi altcineva. Chiar dacă avem abordări diferite cu privire la câteva problematici, asta nu face dificilă coabitarea noastră. Prin aceleaşi gropi vom merge. Când cade o piatră de nu ştiu unde, nu te întreabă dacă eşti unionist sau român. Iar eu prefer să fiu un bun român.