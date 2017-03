Şerban Nicolae, trimis de PSD să controleze SIE. Cine sunt restul oamenilor care îi vor controla pe spioni

Mihai Weber a fost ales în funcţia de preşedinte cu 326 voturi „pentru“ şi 9 voturi „împotrivă“, Sorin Răzvan Prişcă - 326 voturi „pentru" şi 9 „împotrivă" pentrul postul de vicepreşedinte, în timp ce Marius Surgent (ALDE) a fost ales secretar cu 326 voturi "pentru" şi 9 „împotrivă".

Componenţa Comisiei de control a SIE e următoarea: Mihai Weber (PSD - preşedinte), Şerban Nicolae, Răzvan Prişcă (PNL), Nicolae Fălcoi (USR) şi Marius Surgent (ALDE). Surprinzătoare e apariţia lui Şerban Nicolae în această comisie, în condiţiile în care acesta conduce şi Comisia juridică de la Senat. De altfel, Şerban Nicolae nu a depus şi jurământul în această şedinţă.

Potrivit cutumei parlamentare, un membru al Comsiei SRI sau SIE nu poate ocupa şi o funcţie de conducere într-o altă comisie, însă Regulamentul Camerei Deputaţilor şi cel al Senatului nu interzice acest lucru. Potrivit unor surse politice, PSD nu va mai respecta cutuma parlamentară, iar Şerban Nicolae va fi şi preşedintele Comisiei Juridice, şi membru în Comisia de control SIE:

PMP, UDMR şi minorităţile nu au niciun reprezentant. Potrivit unor surse politice, PMP şi minorităţile vor primi un loc după ce este modificată legea de organizare a SIE. Un astfel de proiect se află la Camera Deputaţilor fiind semnat de reprezentanţi tuturor partidelor politice. În proiectul menţionat este prevăzută completarea Comisiei de control a activităţii SIE cu încă doi parlamentari.

Contrele între Dragnea şi Cezar Preda.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Liviu Dragnea, şi deputatul PNL Cezar Preda au avut, miercuri, un schimb de replici în plenul reunit privind preluarea şefiei Comisiei SIE de către PSD, liberalul acuzând că acest lucru se întâmplă ca urmare a dorinţei exprese a lui Dragnea.

„Nu am înţeles prea bine ce a zis liderul grupului PSD (Marcel Ciolacu - n.r.). A spus că Comisiei de control SIE, conform protocolului prezidenţial, îi revine preşedinţia PSD. Domnule deputat, poate aţi confundat preşedinţii. E dorinţa domnului Dragnea. E cu totul altceva, dar nu există un protocol prezidenţial”, a spus Cezar Preda, la tribună, după ce liderul grupului PSD din Cameră, Marcel Ciolacu, anunţase că PSD îi revine şefia Comisiei SIE, „conform protocolului”, unde îl propune pe deputatul Mihai Weber.

„Eu nu am participat la negocierea niciunui protocol - nici prezidenţial, nici neprezidenţial. Trebuie să recunosc că şi eu am fost mirat când am auzit. Am înţeles că aţi negociat liderii de grup, domnul Ciolacu... Dar de ce prezidenţial, că nu am înţeles?”, a replicat Dragnea.