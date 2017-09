Toader, despre ancheta DNA în cazul HG privind insula „Belina“: „Legalitatea unei hotărâri de Guvern o verifică judecătorul, nu procurorul“

UPDATE „Hotărârile de Guvern sunt acte normative infralegale, sub lege, în ierarhia actelor normative. Hotărârile de Guvern pot crea suspiciuni privind legalitatea. În această ipoteză, verificarea legalităţii actelor narmative infralegale se realizează de către instanţa de contencios administrativ. (...) Prin urmare, în opinia mea, legalitatea unei Hotărâri de Guven nu o verifică procurorul, ci judecătorul specializat în contencios administrativ", a precizat ministrul, răspunzând unei întrebări.



Toader a explicat că actele normative infraconstituţionale - cele cu putere de lege - se veritică sub aspectul constituţionalităţii de către CCR, iar cele care sunt sub lege, se verific de către instanţa de contencios administrativ, de către judecătorul specializat.

„Legalitatea unei Hotărâri de Guvern o verifică judecătorul. Procurorul nu verifică legalitatea unei HG”, a precizat Tudorel Toader, referitor la ancheta procurorilor DNA privind transferul insulei Belina din administrarea statului în cea a CJ Teleorman.

Ce spunea Kovesi luni

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Koveşi a declarat luni, la Europa FM, referindu-se la dosarul "Belina", că nu este o noutate pentru DNA să ancheteze miniştri, precizând că dosarul nu este din 2014, ci din mai 2017, aflându-se într-o etapă intermediară.

În ceea ce priveşte hotărârea de Guvern din cazul Belina, procurorul-şef al DNA a declarat: "Noi nu urmărim Hotărârile de Guvern. Dar când apar informaţii că e ceva în neregulă cu o hotărâre de Guvern, noi ne sesizăm din oficiu”.

„Remanierea mea este în mâna coaliţiei”

Tudorel Toader a fost întrebat cum vede poziţia lui Codrin Ştefănescu, secretar general adjunct al PSD, care a spus că ar vrea să propună revocarea acestuia din funcţia de ministru al Justiţiei. „Remanierea mea este în mâna coaliţiei. Dânşii au deplină abilitate legală să decidă remanirea mea ca ministru al Justiţiei. Nu mă vor întreba pe mine dacă sunt de acord sau nu să mă remanieze", a zis Tudorel Toader.

„V-am mai răspuns. Cum la momentul de debut la investirii mele, când mi s-a propus să preiau portofoliul justiţiei, dânşii au decis, şi aştăzi, în mod firesc, potrivit competenţelor, dânşii au deplina abilitare legală să decidă remanierea mea ca ministru al Justiţiei. Pentru că nu or să mă întrebe pe mine «Domnule ministru, vreţi să vă remaniem sau nu?»”, a declarat Tudorel Toader, la sediul Ministerului Justiţiei.

După şedinţa Biroului permanent Naţional al partidului, preşedintele PSD Liviu Dragnea a spus însă că nu se pune problema remanierii lui Tudorel Toader şi că şi Codrin Ştefănescu s-a mai calmat. „Tudorel Toader e un om pe care îl apreciez foarte mult, are ritmul lui”, a mai afirmat Dragnea.

„Să vedem ce spune CCR”

„Haideţi să vedem ce va decide CCR astăzi, haideţi să vedem, după aceea, motivarea deciziei şi atunci voi avansa propunerea pe care o voi lua”, a declarat Tudorel Toader, întrebat dacă o să ceară demiterea procurorului eneral al României, Augustin Lazăr, în cazul în care CCR admite sesizarea făcută de Parlament.

„Haideţi să vedem dacă instanţa decide astăzi, haideţi să vedem ce decide şi apoi vedem. Trebuie să vdeem decizia CCR”, a mai precizat acesta.

Curtea Constituţională (CCR) dezbate marţi, de la ora 12:00 sesizările formulate de preşedinţii celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, prin care cei doi cer ca şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, să fie obligată să răspundă la întrebarea dacă a fost sau nu acasă la Gabriel Oprea în seara celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 2009 şi, de asemenea, ca Parchetul General să transmită o copie a dosarului către comisia parlamentară de anchetă privind scrutinul din urmă cu opt ani.

Despre pragul la abuzul în serviciu

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că el „caută acel prag rezonabil” în cazul infracţiunii de abuz în serviciu şi că „standardele Comisiei de la Veneţia reprezintă repere interpuse în controlul de constituţionalitate”. Această ultima afirmaţie vine în contextul în care Comisia de la Veneţia a răspuns unei solicitări a ziarului Adevărul că „pragul” menţionat într-un raport al Comisiei "nu este în niciun caz unul financiar".

Tudorel Toader a spus marţi că este membru titular al Comisiei de la Veneţia şi că legea privind pragul va respectă standardele naţionale şi europene. „Standardele Comisiei de la Veneţia reprezintă repere interpuse în controlul de constituţionalitate”, a afirmat ministrul Justiţiei.

Anunţul despre legile Justiţiei

Tudorel Toader a dat detalii şi despre proiectul de lege privind modificarea legilor Justiţiei.

„CSM ne-a comunicat şi în scris şi verbal faptul că pâna la final de septembrie vom primi proiectul de lege pentru modificarea legii justitiei. După ce primim proiectul de lege, cu observaţiile şi propunerile CSM, urmează o scurtă perioadă de timp în care examinăm propunerile venite cu avizarea CSM. Subliniez - o scurtă perioadă de timp. Urmează apoi un nou parcurs de avizare care speram să dureze puţin. Forma finala o trimitem de exemplu la Ministerul Finanţelor, avizator pentru că proiectul are şi impact financiar, apoi la Ministerul Apărării, pentru că e şi justiţe militară, la Ministerul Sănătăţii, care are mai multe unităţi spitaliceşti care trebuiesc avizate. Sperăm ca această perioada să fie cât mai scurtă. Apoi prezint proiectul la guvern, sper să treaca de guvern şi apoi îl trimitem în Parlament”, a afirmat Tudorel Toader.