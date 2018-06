Prima reacţie a Elenei Udrea după condamnarea la 6 ani de închisoare: „Doamne, ajută tuturor”. Trebuie să stea fugar 11 ani ca să scape de puşcărie

„Multumesc tuturor celor care ati crezut si credeti in dreptatea mea, tuturor celor care m-ati sustinut, ma sustineti, v-ati rugat si va rugati pentru mine! Multumesc presei care a dus si duce o lupta mai apriga si mai determinata pentru adevar si oprirea abuzurilor din Romania, decat o duc alesii poporului, cei care ar avea obligatia sa o faca. Sistemul inca exista si functioneaza, Protocoalele si culoarele din justitie sunt in continuare eficiente, sunt inca judecatori si procurori care executa ordinele si comenzile generalilor SRI. Pana decid ce voi face in continuare, va rog sa acceptati ca nu voi da nicio declaratie. Doamne, ajuta tuturor”, a scris Elena Udrea pe contul său de Facebook.





Elena Udrea a fost condamnată, astăzi, de magistraţii Curţii Supreme la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute pentru luare de mită şi abuz în serviciu.





Condamnare cu executarea pedepsei a primit şi Rudel Obreja în acest dosar. Fostul sportiv va executa 5 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită. Magistraţii au păstrat în cazul celorlalti inculpaţi deciziiile date în faza de fond.

Astfel, Tudor Breazu a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare, iar Gheorghe Nastasia, Ana Maria Topoliceanu, Ştefan Lungu şi Dragoş Botoroagă au primit condamnări cu suspendare pentru că au recunoscut acuzaţiile aduse. Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a fost achitat. Completul de 5 judecatori a lăsat neschimbată şi decizia de confiscare a banilor dată de instanţa de fond. Mai exact, s-a hotărât confiscarea a aproape un milion de lei, bani care ar fi fost primiti ca şpagă de Elena Udrea.

Fostul ministru trebuie să restituie către doi afacerişti, Corin Boian şi Adrian Gărdean, suma de 900.000 de euro, bani care ar fi fost daţi mită intr-o geanta, în Ministerul Dezvoltării. Totpdată, Udrea trebuie să mai achite suma de 8.116.800 lei cu titlu de despăgubiri civile către Autoritatea Natională pentru Turism.





Ce urmează

„După ce este redactată minuta Instanţei, aceasta este transmisă organelor de executare, adică Poliţiei Capitalei. În acest context, deja bine cunoscut, în care Elena Udrea este în Costa Rica, organele de Poliţie vor constata absenţa acesteia şi vor demara o nouă procedură, ce va porni de la o informare oficială către ministerul Justiţiei. În acest moment va fi demarată o procedură complexă de extrădare prin intermediul ministerului, ce va include o comunicare cu Interpol şi cu autorităţile statului Costa Rica”, a explicat avocatul Daniel Fenechiu ce urmează.

România nu are tratat de extrădare cu statul în care s-a refugiat fostul ministru, dar potrivit unei Convenţii internaţionale semnate atât de România, cât şi de Costa Rica, odată cu condamnarea de ieri aceasta va putea fi extrădată.

Concret, Convenţia ONU împotriva corupţiei ţine loc de tratat bilateral pentru extrădare şi este singurul instrument juridic la nivel global de luptă împotriva corupţiei, obligatoriu pentru statele semnatare. Până acum,

Convenţia reuneşte 140 de state membre, care au semnat şi ratificat documentul, la care se adaugă alte 43 de state în diverse stadii de aderare. România a semnat această convenţie pe 9 decembrie 2003 şi a ratificat-o pe 2 noiembrie 2004. Costa Rica a semnat-o pe 10 decembrie 2003 şi a ratificat-o pe 21 martie 2007.

Un capitol consistent din textul Convenţiei, Articolul 44, reglementează problematica şi procedura privind extrădarea celor suspectaţi de corupţie, care părăsesc o ţară semnatară a Convenţiei şi se stabilesc într-o altă ţară semnatară.

Relevant pentru cazurile fugarilor români este punctul 5 al acestui articol: „Dacă un stat parte, care condiţionează extrădarea de existenţa unui tratat, primeşte o cerere de extrădare de la un stat parte cu care nu a încheiat un asemenea tratat, acesta poate considera prezenta convenţie ca temei legal de extrădare pentru infracţiunile la care se aplică prezentul articol”.

Ca să scape de executarea pedepsei Elena Udrea ar trebui să reuşească să stea departe de România de 11 ani. Concret, acesta este timpul în care va interveni prescripţia pedepsei în cazul fostului ministru.