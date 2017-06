Fostul deputat Vasile Horga a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă

„Accidentul s-a produs în localitatea Ulmi, judeţul Dâmboviţa, iar din probatoriul administrat a rezultat că inculpatul circula cu o viteză peste limita legală admisă în localitate”, spun procurorii.





„Pur si simplu mi-a iesit în faţă, nici nu ştiu de unde a răsărit în fata mea. Omul pe jos, cu bicicleta, perpendicular pe drum. Nu era pe trecerea de pietoni, era si intuneric. Am vrut să trag dreapta, am tras cat am putut dreapta, a continuat sa...nu s-a oprit, nu a schitat niciun gest. Eu l-am acrosat apoi cu partea din stanga si a cazut pe parbriz, pe masina.", spunea imediat după accident Vasile Horga.







Vasile Horga a fost testat de politisti, insa agentii au constatat ca politicianul nu băuse.



Victima, un bărbat de 63 de ani, a murit pe loc.