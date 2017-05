Fost director economic al Primăriei sectorului 5, audiat ca martor în dosarul în care Marian Vanghelie este judecat pentru luare de mită

„Pe Marian Vanghelie îl ştiu din 2000, când am lucrat la Primărie în calitate de contabil şef şi apoi director economic. Pe Elena Dumitru am cunoscut-o ulterior ca administrator la societatea Callex (firma care avea mai multe contracte în derulare cu Primăria - n.red.) şi pe Niculae Mircea Sorin (vărul lui Marian Vanghelie şi denunţător în cauză - n.red.). SC Callex a participat la o licitaţie pentru nişte acţiuni ale societăţii Bucureşti SA, ocazie cu care l-am cunoscut pe Niculae Mircea Sorin. Dumitru Elena, în calitate de persoană fizică, a încheiat contracte de credit pentru firma Calex pentru investiţii. Nu ştiu de unde au venit aceşti bani, nu cunoşteam situaţia ei financiară. Una dintre destinaţiile acestor bani era achiziţionarea unui hotel din Predeal. S-a mai achiziţionat şi un imobil pe strada Obedenaru din Bucureşti, dar nu mai ştiu dacă banii proveneau de la Elena Dumitru personal sau de la Callex (….) S-au făcut numai tranzacţii cash pentru achiziţionarea hotelului Bulevard din Predeal. S-au făcut şi chitanţe de mâna, iar plăţile s-au făcut eşalonat. Proprietarul care a vândut hotelul a semnat de primire”, a arătat fosta contabilă a primăriei conduse de Marian Vanghelie.

În legătură cu creditarea fictivă a societăţii Callex, martora a arătat că a fost vorba despre un contract de creditare pentru Callex în sumă de un milion de lei.

“Am fost întrebată dacă am văzut tranzacţia. Nu am văzut-o deoarece contabilitatea avea birourile în altă intrare. Bodea Tiberiu (alt denunţător din dosar - n.red.) mi-a solicitat să fac un act fictiv prin care am creditat Callex cu suma de 800.000 de lei, bani care nu au intrat niciodată în firmă... Nu ştiu din dispoziţia cui s-au achiziţionat hotelul Bulevard din Predeal şi casa de pe strada Obedenaru. Eram contabilă şi nu participam la încheierea tranzacţiilor”, a continuat martora.

Întrebată de către avocaţii lui Vanghelie dacă firma Callex participa la organizarea vanghelioanelor, contabila a răspuns afirmativ.

“Din acte nu reieşea că firma Callex participa la vanghelioane, dar îmi aduc aminte că Bodea venea la mine şi discuta cu primarul despre onorariile cântăreţilor care urmau să participe la vanghelion”, a completat martoră.

La finalul procesului, când s-au discutat măsurile preventive, avocaţii lui Vanghelie au cerut să i se modifice condiţiile controlului judiciar, şi anume să nu mai meargă săptămânal la poliţie să semneze prezenţa şi să i se permită să părăsească ţară.

DNA s-a opus şi a arătat că judecata este încă la început, având în vedere că au fost audiaţi doar 19 din cei 50 de martori din rechizitoriu.

În ultimul cuvânt pe această chestiune, fostul primar a arătat că alţi inculpaţi din dosar sunt lăsaţi în pace să-şi continuie afacerile, dar că sunt chemaţi periodic la DNA pentru a nu-şi schimba declaraţiile.

“Unii încasează nişte sume de bani şi sunt lăsaţi liniştiţi să şi vadă de treabă, dar sunt chemaţi la DNA să nu-şi schimbe declaraţiile. Eu îl chemam pe Bodea să organizăm câte trei luni vanghelioanele. Nu am ce să recunosc. Soţia mea are o problemă de piele de când a fost suspectă în dosarul meu. Ca să arătăm că nu ne este frică, gravidă fiind, şi-a dat demisia din Parlament. Am făcut intervenţii la Valeriu Zgonea pentru a publica demisia în Monitorul Oficial şi eu să nu mai fiu sub mandatul instanţei supreme, fiind arestat. Trebuiau să mă mute de patru luni de la instanţa supremă. Zgonea a fost ameninţat să nu publice demisia soţiei în Monitorul Oficial, soţia mea fiind suspectă în dosar. Eu, dacă nu mai fac politică, nu mai am ce să fac . Vreau să mă duc pe undeva să funcţionez. Mi-e ruşine de partenerii străini pe care trebuie să-i chem aici deoarece nu pot pleca din ţară”, a arătat Vanghelie în faţa judecătorilor.

Următorul termen a fost stabilit pentru 31 mai, când vor fi audiaţi alţi trei martori, printre care şi Mircea Geoană.

La termenul de miercuri, de la Tribunalul Bucureşti, instanţa a constatat că s-a întors citaţia emisă pe numele lui Mircea Geoană, care trebuia audiat ca martor, deoarece fostul politician şi-a schimbat domiciliul. În aceste condiţii, a fost emisă o adresă către Poliţie pentru a se comunica noul domiciliu al lui Mircea Geoană.

Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de către procurorii DNA, în iulie 2015, pentru nouă fapte de luare de mită şi abuz în serviciu şi şapte fapte de spălare de bani, care ar fi fost comise când era primar al Sectorului 5.

În acelaşi dosar sunt judecaţi Mircea Sorin Niculae, vărul lui Vanghelie şi administrator al mai multor societăţi comerciale, Sorin Ştefan Ciocan, Laura Ciocan, director al SC Economat Sector 5 SRL şi omul de afaceri Marin Dumitru.

Potrivit DNA, în perioada 2006 - 2014, Marian Vanghelie, ajutat de Mircea-Sorin Niculae şi de Laura Ciocan, a solicitat şi primit de la Marin Dumitru aproximativ 30.403.000 de euro, reprezentând un "comision" de 20 la sută din valoarea contractelor de oferite de Primărie firmelor controlate de Marin Dumitru.

În condiţiile în care costurile reale de execuţie a lucrărilor, şi implicit valoarea efectivă a acestor lucrări, ar fi fost de cel mult 60 la sută din valoarea contractelor, prejudiciul total cauzat bugetului Sectorului 5 prin activitatea infracţională a lui Marian Vanghelie a fost estimat de anchetatori la 295.207.000 de lei.