Cum a pierdut ROMATSA 600 de milioane de lei

Preocupaţi cu lupte interne pentru preluarea controlului Regiei Autonome Administraţia Romană a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), şefii instituţiei nu au timp să îndrepte o gafă uriaşă pe care tot ei au comis-o.

ROMATSA a pierdut nu mai puţin de 600 de milioane de lei pentru că nu ar fi estimat corect creşterea traficului aerian pe deasupra României, ca urmare a conflictului din Ucraina.

Concret, în 2014, staff-ul ROMATSA a elaborat şi trimis la Eurocontrol - instituţia care gestionează traficul aerian la nivel european, prognoza performanţei pentru următorii 5 ani (2015-2019), care stabilea sumele pe care organizaţia internaţională ar trebui să le vireze către ROMATSA pentru prestarea serviciillor de trafic.

Deşi conflictul din Ucraina era în toi, managerii ROMATSA nu au reuşit să anticipeze o creştere a traficului aerian pe deasupra României.

În iulie 2014, inevitabilul s-a produs: o rachetă de fabricaţie rusească a doborât avionul de pasageri MH-17 Malaysia Airlines, ceea ce a dus la devierea masivă a zborurilor prin spaţiul aerian românesc.

Mai mult, ROMATSA a avut posibilitatea să ajusteze planul de performanţă până în noiembrie 2014, lucru care nu s-a întâmplat – în ciuda prognozelor Eurocontrol.

„Depunerea oficială a planului s-a făcut în noiembrie 2014, iar în septembrie au existat toate prognozele oficiale ale Eurocontrol, care spuneau că timp de 7 ani nu se va mai deschide Marea Neagră, ca urmare a conflictului din Ucraina. Încă din 2015, sindicatul a cerut deschiderea procedurii de revizuire a planului de performanţă, dar nu ne-a ascultat nimeni. Am fost la toate şedinţele consiliului de administraţie, am pus problema, dar degeaba...“, a explicat, pentru „Adevărul“, Gabriel Tudorache, lider al Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din România (ATSR).

„O abordare funcţionărească“

ATSR a atras atenţia asupra pierderilor suferite de ROMATSA în urma acestei gafe de proporţii. Sindicaliştii au estimat pierderi totale de peste 600 milioane de lei (135 milioane de euro). „Suma totală a pierderilor pe intervalul 2015-2019 la toate capitolele (inflaţie, unităţi de servicii, procentul de creştere a activităţii ar depăşi, cel mai probabil, 600 de milioane de lei“, se arată într-un document al ATSR obţinut de „Adevărul“.

Sindicaliştii au criticat dur managementul dezastruos al regiei de stat, care ar fi avut o abordare funcţionărească la stabilirea planului de performanţă, fără să ţină cont de „volatilitatea şi impredictibilitatea evenimentelor din zona limitrofă“.

„Este evident că la construcţia şi negocierea unui plan de asemenea dimensiuni (aproximativ 850 de milioane de euro-un miliard de euro) era nevoie de o gândire clară şi de o susţinere strategică şi nu doar de o abordare de tip funcţionăresc, aritmetică şi financiar-contabilă. Factorii de conducere ai ROMATSA ar fi trebuit să ţină cont de volatilitatea şi inpredictibilitatea evenimentelor din zona limitrofă şi chiar să atenţioneze atât autorităţile naţionale competente, cât şi partenerii externi de negociere că situaţia de forţă majoră de la graniţele României face extrem de riscantă orice previziune pe următorii cinci ani. Oricum, conducerea ROMATSA ar fi trebuit să ţină cont de creşterea semnificativă a traficului şi a încasărilor, pentru a nu subestima costurile prognozate pentru anii 2015-2019. Dar nimic din toate acestea nu s-a întâmplat“, se mai arată în document.

Scăpări de memorie

Unul dintre cei responsabili pentru situaţia actuală de la ROMATSA este Gabriel Dumitrescu, susţin sursele citate. Şef al regiei de dirijare a traficului aerian Regionala Bucureşti din anul 2007, Dumitrescu a fost numit, la 30 august 2016, director general interimar al ROMATSA. Dumitrescu nu-şi asumă nicio vină. „Nu pot răspunde pentru ceea ce au făcut colegii mei la vremea respectivă. Au avut probabil o strategie... Nu eram implicat în aceste probleme, Regionala Bucureşti nu se ocupă cu prognoza de trafic. Pe mine nu m-a întrebat nimeni“, a explicat director. Mai mult, acesta afirmă că la momentul în care ROMATSA a făcut previziunile, în Ucraina era frumos şi bine. „Prognoza s-a făcut în baza datelor care existau în 2014, când era o altă situaţie geopolitică. Ulterior, s-au modificat multe, au apărut lucruri care nu puteau fi previzionate. Nu aveai cum să ştii în 2014 că va avea loc un război în Crimeea“, a mai arătat Dumitrescu.

Or, intervenţia armatei ruse în Ucraina a fost declanşată în februarie 2014, adică cu circa 4 luni înainte ca ROMATSA să facă planul de performanţă. Pe 24 februarie, trupe speciale ruseşti fără însemne au preluat controlul asupra celei mai mari părţi a peninsulei Crimeea. În aceeaşi zi, parlamentul de la Moscova a aprobat prezenţa militarilor ruşi în Crimeea şi estul Ucrainei.

Explicaţii

Gabriel Dumitrescu afirmă că există o soluţie pentru a remedia prognoza traficului aerian. „Remedierea se face prin revizuirea planului de performanţă, este singurul mijloc prevăzut de Comisia Europeană şi Eurocontrol. Au mai făcut şi alte state. S-au început demersuri pentru a se face revizuirea“, spune Dumitrescu.

De ce tocmai acum, la 3 ani de la prognoza iniţială? Gabriel Dumitrescu invocă proceduri „complexe“. „Este o problemă mai complexă, nu este aşa de simplă, trebuie adunate mai multe elemente... Am închis anul 2016, am văzut datele care acum sunt mult mai clare din depăşirile de trafic pe care le-am avut şi în funcţie de asta se vor face propunerile de revizuire. Nu s-au făcut documentele pentru că nu am avut un an încheiat“, spune directorul, uitând complet de anul 2015.

Familia de la Romatsa

Nepotismul este la ordinea zilei în ROMATSA, din organigrama stufoasă a companiei de stat făcând parte soţi, soţii, fii, fiice, nepoţi sau fini – cu toţii plătiţi cu salarii de lux. Şi Gabriel Dumitrescu a reuşit să-şi aducă familia la Regionala Bucureşti, pe care a condus-o timp de 9 ani, până în vara anului trecut.

Soţia sa, Aurelia Dumitrescu, lucrează ca economist la serviciul „Achiziţii”, Monica Tofan, fiica din prima căsătorie a soţiei, este consilier juridic, Alina Ghiţă, nepoata soţilor Dumitrescu, este expert achiziţii. Tot la Regionala Bucureşti lucrează şi Cristina Monac, naşa fiicei vitrege al lui Dumitrescu, Monica Tofan, potrivit unor surse apropiate instituţiei.

Astfel, Gabriel Dumitrescu, aproba achiziţii în baza documentaţiilor întocmite de soţie şi avizate juridic de fiica acestuia, au precizat sursele „Adevărul“.

„Numai soţia este angajată la ROMATSA, dar este angajată demult. De ce nu puneţi această întrebare şi directorului general adjunct, care are şi el are angajată soţia la ROMATSA?“, a fost replica directorului Dumitrescu.

Potrivit declaraţiilor de avere, numai soţii Dumitrescu au încasat, în 2015, de la ROMATSA peste 621.000 de lei (circa 138.000 de euro).

În cărţi pentru preluarea ROMATSA

Ministerul Transporturilor (MT) a declanşat încă de la sfârşitul anului trecut procedura de numirea a unei noi conduceri la ROMATSA, în conformitate cu Legea 111/2016 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Actualul director intermar, Gabriel Dumitrescu, este în cărţi pentru definitivarea pe post. El se află pe lista scurtă pentru desemnarea directorului general, listă pe care, alături de Dumitrescu, se mai află Tudor Tănase, Emil Deliu şi Sorin Stoicescu.

Potrivit legii, ministrul Transporturilor trebuie să elaboreze o scrisoare de aşteptări

(document de lucru prin care MT stabileşte performanţele aşteptate de la viitorul staff al ROMATSA). În baza acestei scrisori, candidaţii îşi prezintă proiectele de management, urmând ca, ulterior, Consiliul de Administraţie al ROMATSA şi MT să numească noul director general.

Avere de funcţionar la stat

Gabriel Dumitrescu are o avere de invidiat. Potrivit declaraţiei sale de avere, directorul ROMATSA deţine două terenuri intravilane la Corbeanca, de 400, respectiv, 980 de metri pătraţi, precum şi un teren la Moeciu de Jos, de 1.850 de metri pătraţi. Dumitrescu are două apartamente în Capitală şi două vile uriaşe – una la Corbeanca (360 mp) şi alta la Moeciu de Jos (190 mp).

Directorul ROMATSA mai deţine două autoturisme de lux Mercedes şi unul Subara. În mai multe conturi are 29.000 de euro şi aproape 180.000 de lei.