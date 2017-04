Cristian Rizea, martor în dosarul „CET Govora“: Şova mi-a plătit în 60 de tranşe de 5.000 de euro restul sumei datorate pentru imobilul pe care i l-am vândut

“Nu îmi aduc aminte dacă anterior semnării actelor la notariat au existat înscrisuri prealabile legate de vânzarea imobilului pe care să le fi semnat. Nu era prima tranzacţie cu domnul Şova, am făcut nenumărate tranzacţii. (…) Nu mai ţin minte suma de bani pe care am primit-o înainte de notariat. Nu îmi amintesc nici suma de bani pe care am primit-o la notariat când am făcut actul autentic. Toate sumele de bani le-am primit în mâna, cash, nu prin instrumente de plată bancare”, a arătat Rizea în faţă magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care judecă dosarul fostului senator Dan Şova.



Cristian Rizea a precizat că banii de la Dan Şova i-ar fi dat fratelui său, rezident în Franţa, dar acesta din urmă i-a făcut o plângere penală pe motiv că a vândut casa din Bucureşti fără ştirea sa.



“Banii i-am predat fratelui meu. Mă refer la sumele primite de la Şova, fie în avans, fie în momentul întocmirii actelor autentice. Ne-am compensat. Sincer, nu mai ţin minte care era preţul imobilului pe care i l-am vândut lui Dan Şova”, a mai arătat fostul deputat.



Potrivit înţelegerii cu Dan Şova, Rizea trebuia să primească lunar câte 5.000 de euro, pe o perioadă de trei ani.



“Menţin declaraţia de la urmărirea penală potrivit căreia fratele meu mi-a făcut o plângere penală în legătură cu vânzarea imobilului. Acum, fratele meu regretă că mi-a făcut plângere penală, pentru că ne înţelegem. Având în vedere relaţia de prietenie şi apropiere cu Şova, am avut încredere în acesta, i-am predat imobilul chiar în ziua semnării actelor la notariat şi am convenit să îmi plătească restul în tranşe de 5.000 de euro pe lună pe o perioadă de trei-patru ani. Nu ştiu motivul pentru care Şova nu a putut să îmi dea restul de preţ şi mi-a propus eşalonarea. Pentru această sumă nu s-a încheiat un act adiţional. Nici eu nu i-am propus să încheiem un act adiţional pentru eşalonarea restului de preţ. A fost o discuţie cu privire la acest aspect, însă până la urmă, nu am mai făcut nimic pentru că aveam încredere unul în altul”, a continuat Rizea.



El a povestit că a intrat în posesia banilor, lună de lună, prin intermediul şoferilor celor doi.



“Primele rate le-am ridicat chiar eu de la cabinetul de avocat al lui Dan Şova, banii fiindu-mi înmânaţi de doamna Ciurcu Simona, persoană angajată la cabinetul de avocatură, această fiind persoană de încredere a domnului Şova. Este adev că Ciurcu mi-a cerut să semnez o chitanţă şi chiar am semnat unele chitanţe. Cred că îi tebuiau pentru a avea dovadă în faţă lui Şova. Ulterior se ducea şoferul meu. Cred că am convenit cu Simona Ciurcu să nu mă mai prezint eu să iau banii, ci să fie ridicaţi lunar de şoferul meu, Gazaru Ion. Alte rate lunare le-am primit chiar eu, când mă deplasăm cu şoferul meu şi mă întâlneam cu şoferul domnului Şova”, a mai spus fostul deputat.



El a precizat că timp de patru ani a încasat de la Şova câte 5.000 de euro pe lună.



“Nu am ce să-i reproşez lui Dan Şova, de-a lungul celor patru ani a plătit lunar suma de 5.000 de euro, astfel încât a fost achitat integral restul de plată. Îmi aduc aminte că suma totală era de 300.000 de euro, adică 60 de rate. Ideea este că suma rest de plată a imobilului era de 300.000 de euro. Nu cred că a existat un avans sau o sumă plătită cash în contul vânzării. Practic, cred că suma totală de vânzare a imobilului era de 300.000 de euro”, a mai spus Rizea.



Fostul senator Dan Şova a fost trimis în judecată în ianuarie 2016, fiind acuzat că a luat mită 100.000 de euro pentru a asigura încheierea unui contract între CET Govora şi o firmă de avocatură.



Alături de Şova este judecat şi Mihai Bălan, fost director general al CET Govora, pentru trafic de influenţă şi abuz în serviciu.



Potrivit procurorilor DNA, în perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la o persoană denunţătoare, în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, atunci director general al CET Govora SA, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 de euro pe lună.



În urma demersurilor lui Dan Şova pe lângă Mihai Bălan, în decembrie 2011 şi mai 2013, Bălan a încheiat două contracte de consultanţă cu firma de avocatură reprezentată de martorul denunţător, iar în perioadele ianuarie-octombrie 2012 şi respectiv iunie 2013-august 2014 a avizat, din partea CET Govora, plăţile efectuate în baza celor două documente, cu încălcarea prevederilor legale şi a normelor interne de funcţionare a societăţii respective, susţin anchetatorii.



Potrivit procurorilor DNA, aceste contracte nu erau justificate pentru că atunci CET Govora avea un departament juridic în care îşi desfăşurau activitatea şase jurişti, iar problematica dosarelor aflate în lucru nu impunea asistenţă din partea vreunei societăţi de avocaţi.