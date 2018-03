Protest la ANRE. Activiştii PAS şi PPDA cer micşorarea tarifelor la gaz

Protestatarii susţin că tarifele finale pentru gazele naturale ar trebui să fie reduse cu cel puţin 30%, opinie susţinută şi de către un grup de experţi independenţi.

„Preţurile trebuie reduse cu 30-35%, cel puţin. Iar acest lucru trebuia să se întâmple deja de mai bine de un an şi jumătate. În această perioadă am plătit un miliard şi jumătate de lei în plus”, a declarat vicepreşedinta PPDA, Inga Grigoriu.



„Nu avem nevoie de pomeni electorale. ANRE să ne spună de ce nu au fost reduse tarifele la timp. Acum vor doar să ungă ochii alegătorilor. De ce nu şi-au adus aminte de tarife acum doi ani, dar abia acum când este an electoral? Avem nevoie de tarife corecte”, a declarat secretarul general al PAS, Igor Grosu.



Manifestanţii au venit înarmaţi cu pancarte şi au scandat lozincă, printre care: „ANRE, jos tarifele!”, „Nu genocidului social!”, „Jos tarifele lui Plahotniuc!”, „ANRE lucrează pentru PDM!” etc.



În faţa protestatarilor a ieşit directorul ANRE, Tudor Copaci, cu zeci de buchete de flori pentru femeile ce au venit la protest, însă manifestanţii l-au huiduit, refuzând să ia flori.

„ Am vrut să felicitam femeile de aici cu ziua de 8 Martie, să facem un gest frumos, însă păcat că au refuzat lalelele. În ceea ce priveşte cererea protestatarilor, o respect. În curând vom avea o şedinţă în cadrul căreia vom decide cu cât vor fi reduse tarifele la gazele naturale”, a declarat directorul ANRE, Tudor Copaci.



Ca urmare a şedinţei de miercuri, ANRE a declarat că noile tarife urmează să fie aprobate într-o nouă şedinţă.