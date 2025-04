Deputatul AUR Mihai Neamțu își toarnă cenușă în cap după derapajul de limbaj. „Regret sincer, dar avem și o limită”

Regretele președintelui Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților vin după ce a transmis insulte grave pe rețelele sociale celor care îl fac putinist. Imaginile au devenit virale.

Deputatul AUR Mihai Neamțu a transmis un mesaj pe Facebook în care menționează că regretă derapajul de limbaj din urmă cu câteva zile, când a adus insulte pe rețelele de socializare celor care l-au făcut putinist.

”Regret sincer că, zilele trecute, am căutat să mă apăr de-o acuzație mincinoasă într-un limbaj neadecvat. Am înțeles mult mai bine, în ultimele douăzeci și patru de ore, că exprimarea argotică aleasă într-un monolog YouTube (prin care echivalam, pe bună dreptate, calomnia cu prostituția) a creat o stare de tulburare, dezamăgire sau revoltă în anumite cercuri”, a scris Neamțu.

Președintele Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților a făcut și o trecere în revistă a proiectelor sale în calitate de demnitar și a cerut revenirea la decență.

”Fără să fie o păcăleală de 1 aprilie, doresc să aduc la cunoștința Dumneavoastră următoarele:

1) Am crezut mereu că misiunea unui om de cultură este să unească, nu să dezbine; să înalțe sufletele, nu să le rănească. E motivul pentru care am și organizat la Palatul Parlamentului evenimente artistice și colocvii academice deschise tuturor, indiferent de afiliere politică sau convingere doctrinară. Când urci pe verticală, Stânga și Dreapta devin detalii nesemnificative.

2) Din decembrie 2024 și până astăzi, am colaborat cu membrii partidelor parlamentare și extra-parlamentare pentru a omagia eroii credinței, sfinții închisorilor, dar și personalitățile exilului românesc. În doar patru luni, alături de o echipă dedicată, am făcut lucruri extraordinare la Comisia de Cultură a Camerei Deputaților. Vă mulțumesc pentru încrederea oferită!

3) În țara noastră, polarizarea ideologică, tensiunea socială și violența verbală au atins cote foarte ridicate. Organizarea a cinci campanii electorale consecutive pot aduce stări de tulburare. Nu este o scuză pentru linșajul, denigrarea sau atacul la persoană organizate sistematic împotriva unor personalități din zona suveranistă.

3 bis) Anul acesta, unii oficiali ai Statului român au cerut denazificarea Americii, fără să fie sancționați. Alții au făcut elogiul cenzurii. Ne-am trezit recent — pe scena Teatrului Național din București — cu momente de blasfemie la adresa unor simboluri ale creștinismului... Toate excesele alimentează, previzibil, alte excese. E timpul să ne oprim escalada urii.

4) Am deplina credință, asumată cu maximă responsabilitate, că toți oamenii cu o puternică voce-n agora trebuie să-și modereze tonul și să echilibreze conversația despre binele comun. Consider nefericitul episod prin care am trecut o lecție învățată.

5) CNA este o instituție chemată să amendeze orice comportament vădit părtinitor la adresa oamenilor care, prin crezul personal creștin și printr-o filozofie tradiționalistă, împărtășesc o viziune conservatoare despre lume și viață. (Nu s-a întâmplat acest lucru după ultima mea apariție la B1tv!) A iubi tradiția lui Eminescu nu înseamnă să aduci România în sfera de influență a Rusiei. A critica liderii de la Bruxelles pentru fapte de corupție sau partizanat woke nu înseamnă să negi valorile europene. Dimpotrivă.

6) Comisia de Cultură a Camerei Deputaților va fi obligată, în următoarele luni, să organizeze dezbateri esențiale despre Televiziunea Publică, despre Internet și libertatea de opinie, despre legea patrimoniului și alte chestiuni vitale pentru România. Nu contează funcțiile trecătoare, ci contribuția substanțială a fiecărui parlamentar la binele țării.

7) Fie cetățeni, fie demnitari, fie ziariști, fie birocrați, suntem cu toții oameni. Avem de învățat din greșeli, dar avem și o limită în fața abuzurilor și a zoaielor care ating, regretabil, și sfera familiei. E cazul să revenim la decență.

Viitorul Președinte va fi ales pentru că respectă demnitatea poporului român, pentru că știe să protejeze ființele vulnerabile, pentru mediază elegant între instituțiile Statului și, mai ales, pentru că dorește să vindece rănile deschise ale corpului social. Cum? Prin bunătate, dragoste și îndelungă răbdare.

Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a scris Mihai Neamțu, deputat AUR.