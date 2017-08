Marian Lupu: Dodon nu este partenerul lui Putin, dar executorul acestuia. Cum comentează democratul scandalul din jurul vizitei lui Rogozin

Marian Lupu a încercat să explice de ce Igor Dodon vizitează în mare parte ţări precum, Rusia, Iran, Turcia sau Belarus, având chiar relaţii cu regimul Coreei de Nord, însă evită statele vecine, Ucraina şi România.

„Eu mă gândeam la una din două soluţii aici – ori că în cazul Coreei de Nord, dar şi cu Teheranul, el nu face decât ceea ce i se spune de către cineva din Kremlin, cu siguranţă, ori şansa a doua că nu prea are alegere, fiindcă cu Ucraina, România - poziţia foarte radicală, nechibzuită, negândită, nefirească pentru un şef de stat i-a tăiat toate posibilităţile. Uniunea Europeană cu declaraţiile că vrea să anuleze Acordul de asociere, la fel. Şi atunci ce-i mai rămâne? Câteva ţări, şi nu toate, din CSI. Pe unde a fost preşedintele?”, a declarat Lupu.



Potrivit democratului, şeful statului „nu are marjă de manevră”.

Preşedintele fracţiunii PDM consideră că locul lui Dodon lângă Putin „nu este loc de partener, este locul unui executor”.

„Din experienţa mea politică, într-o relaţie, atunci când vrei să fii respectat, nu îndrăgit, dar respectat măcar, fiindcă în cazul dat nu este nici îndrăgit, nici respectat. Este doar folosit. Trebuie să rămână loc pentru „Nu!”. Eu gândesc că preşedintele Dodon nu are loc pentru „Nu!”, fiindcă a depăşit toate liniile roşii şi a intrat într-o dependenţă feudală, de sclavie şi nu mai are marjă de manevre. Pot doar să-mi imaginez care sunt acele ancore şi locuri de care a fost prins, dar a fost prins foarte puternic”, a subliniat Marian Lupu.



Tot în acest context, Lupu susţine că ruşii au cu ce îl şantaja pe preşedintele Republicii Moldova: „Faptul că nimereşte într-o dependenţă sută la sută asta deja este…Putem folosi diverse cuvinte: şantaj, dependenţă, orice, dar este lipit, gata, nu se mai dezleagă”.

Întrebat de Radio Europa Liberă dacă Dodon trebuia să ia în calcul faptul că Dmitri Rogozin este persoană indezirabilă, atunci când s-a văzut cu oficialul rus la Teheran, Marian Lupu a răspuns afirmativ.



„Trebuia! Dacă vreţi opinia mea personală: Eu nu-l văd pe Dodon ca un om care nu are experienţă, un om nepregătit şi nu îl văd ca un om prost. Are gărgăuni, are experienţă, dar, cu toate aceste active, e bună întrebarea: De ce nu le pune în aplicare? De ce nu gândeşte? De ce nu face aşa, precum este important pentru ţară? Răspunsul este acelaşi: Gata, e lipit, e prins de tot ce poate fi prins, nu mai are marjă de manevră. Spune ceea ce i se cere. Credeţi oare Dvs. că Igor Dodon nu înţelege ce chestii netrebnice spune atunci când vorbeşte de federalizarea Republicii Moldova?”, a subliniat Lupu.

În opinia lui Marian Lupu, declararea lui Dmitrii Rogozin în calitate de persona non grata este justificată, pentru că oficialul rus ar fi scuipat în demnitatea moldovenilor: „Eu cunosc anumite detalii din discuţii de coordonări, fiindcă, într-adevăr, le avem periodic, mai ales, pe subiecte de importanţă majoră, strategică. În mod evident că tot ce ţinea de partea festivă, fiindcă partea rusă ce spunea? „Venim cu un avion militar şi aducem artişti şi facem un mare show, mare concert.” O asemenea abordare, cu atât mai mult că ea nu s-a produs niciodată în trecut, chiar niciodată, o asemenea abordare a fost interpretată ca să scuipi, de o ofensă, vorbind foarte delicat, să scuipi în demnitate în faţa unui popor”.

Totodată, democratul admite că Chişinăul ar fi putut avea un dialog cu Bucureştiul pentru ca România să nu-i permită oficialului rus să survoleze spaţiul său aerian.

„Pentru deţinătorii de paşapoarte diplomatice, precum Rogozin şi mai era unul sau doi deputaţi din Duma de Stat, pe ei nici nu puteai să-i opreşti. Or, nu poţi să mergi împotriva unor acorduri diplomatice internaţionale. Deci, ei puteau să vină. Că România nu a permis survolarea, că Budapesta nu a permis aterizarea, să bag mâna în foc şi să zic că nu a fost nicio discuţie, nicio coordonare, greu de spus. Eu n-am asistat la asemenea lucruri, însă...”, a precizat Marian Lupu