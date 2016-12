Dodon l-a demis pe ministrul Apărării: A cochetat cu NATO! Şalaru: Un nou cuplu politic, Ghimpu-Dodon, intră în arena politicii moldoveneşti

FOTO Igor Dodon via Facebook

„Câteva minute în urmă am semnat decretul privind demisia din funcţie a ministrului de faimă proastă Şalaru. Îi mulţumesc lui Mihai Ghimpu pentru acest demers şi îi sugerez să o facă şi în raport cu ceilalţi miniştri liberali din cabinetul actual.

Reamintesc că acest ministru este cel care a cochetat cu NATO ştiind foarte bine că sîntem o ţară neutră conform Constituţiei Republicii Moldova, a favorizat şi a stat în avangarda apariţiei tehnicii militare americane în Piaţa Marii Adunări Naţionale de Ziua Victoriei, care nu poate fi calificată altfel decât o provocare. A pledat şi pledează deschis pentru unirea Republicii Moldova cu România. A disponibilizat numeroşi profesionişti din sistemul de apărare şi securitate de stat, înlocuindu-i cu persoane apropiate Partidului Liberal şi ideologiei unioniste.

Toate aceste lucruri sunt incompatibile în mod categoric cu atribuţiile funcţionale ale unui ministru în domeniul apărării al unui stat independent şi suveran, care are specificate clauze clare în Constituţie cu privire la neutralitate. Mai mult decât atât, acestei persoane i-au fost în repetate rânduri aduse acuzaţii grave în ceea ce ţine de prejudicierea patrimoniului în valoare de zeci de milioane de lei Ministerului Apărării, bugetului public naţional, prin vânzarea muniţiilor, tranzacţii dubioase cu armament şi bunuri materiale aflate la balanţa ministerului Apărării. Sunt de părerea că în funcţia de ministru al Apărării trebuie să vină o persoană profesionistă, onestă şi devotată statului Republica Moldova”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. Amintim că Partidul Liberal i-a retras sprijinul politic lui Anatol Şalaru la data de 12 decembrie, după care liderul PL, Mihai Ghimpu, a anunţat că se va adresa premierului FIlip şi preşedintelui ţării pe atunci, Nicolae Timofti, cu solicitarea ca ministrul liberal să fie demis. Timofti a refuzat să satisfacă demersul lui Ghimpu pe motiv că nu ar exista suficiente argumente şi nu a semnat decretul. În rezultat, această responsabilitate i-a revenit preşedintelui Dodon.

Replica lui Şalaru: „Moldova are nevoie de o revoluţie morală!“

Anatol Şalaru a reacţionat, pe pagina sa de Facebook, imediat după semnarea decretului. Acesta a spus că pleacă din funcţie împăcat şi că este surprins de faptul că Partidul Liberal s-a transformat „într-un partid de tip bolşevic, unde cei care contestă supremaţia liderului sunt executaţi“.

Redăm mai jos mesajul integral al lui Anatol Şalaru:

„Stimaţi prieteni,

Cu puţin timp în urmă, la solicitarea expresă a lui Mihai Ghimpu, Igor Dodon a semnat decretul de demitere a mea din funcţia de ministru al Apărării. Plec din această funcţie cu conştiinţa împăcată că nu am fost demis pentru încălcări sau nerealizări în activitatea de ministru, ci doar pentru că am cerut schimbarea preşedintelui PL. Nu mi-am imaginat niciodată că sub conducerea lui Mihai Ghimpu Partidul Liberal se va transforma într-un partid de tip bolşevic, unde cei care contestă supremaţia liderului sunt executaţi.

Igor Dodon a spus adevăratele motive ale demiterii mele: «Câteva minute în urmă am semnat decretul privind demisia din funcţie a ministrului de faimă proastă Şalaru. Îi mulţumesc lui Mihai Ghimpu pentru acest demers...

Reamintesc că acest ministru este cel care a cochetat cu NATO ştiind foarte bine că sîntem o ţară neutră conform Constituţiei Republicii Moldova, a favorizat şi a stat în avangarda apariţiei tehnicii militare americane în Piaţa Marii Adunări Naţionale de Ziua Victoriei, care nu poate fi calificată altfel decît o provocare. A pledat şi pledează deschis pentru unirea Republicii Moldova cu România».