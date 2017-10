Investitori japonezi intenţionează să construiască un centru cultural-sportiv în Moldova

Iniţiativa a fost discutată de către preşedintele Igor Dodon cu reprezentanţii unei companii de investiţii şi consultanţă din Japonia, Gotoshoji. Co. Ltd., transmite IPN.



„Iniţiativa respectivă se încadrează perfect în campania naţională privind construcţia complexelor sportive în circa 300 de localităţi rurale ale tarii, lansată de preşedintele Republicii Moldova”, menţionează Igor Dodon.



Şeful statului a mai spus în cadrul dialogului faptul că Republica Moldova are stabilite relaţii foarte bune de colaborare cu Japonia în multe domenii de interes reciproc şi sunt implementate mai multe proiecte economice comune.