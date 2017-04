FOTO Explozie de culoare la grădina botanică. Cum îşi aşteaptă vizitatorii unul dintre cele mai frumoase locuri din ţară

Peste 40.000 de lalele din 80 de soiuri creează un peisaj absolut splendid la Grădina Botanică de la Jibou, judeţul Sălaj, a doua ca mărime din ţară şi una dintre cele mai frumoase din România.



"Am vrut să oferim o diversitate cât mai mare de soiuri, aşa că am adus câteva colecţii frumoase din Olanda. În acest an avem mai multe lalele decât în anii anteriori, printre care lalele negre, duble, tip bujor sau crenelate", ne-a declarat Cosmin Sicora, directorul Centrului de Cercetări Biologice (CCB) Jibou, instituţie în subordinea căreia funcţionează Grădina.

Pentru ca explozia de culoare să se păstreze pentru cât mai mult timp, specialiştii de aici au decis să planteze bulbii de lalele la adâncimi variate. Este o metodă preluată de la olandezi, graţie căruia plantele vor înflori în perioade diferite de timp. "Din ce ştiu eu, este pentru prima dată în România când se implementează acest sistem, prin care ne-am dorit ca lalelele să fie înflorite pe rând, o perioadă mai mare de timp", a precizat directorul CCB Jibou.

Grădina Botanică Jibou se întinde pe 30 de hectare şi include un sector ornamental, grădina romană, rozarium, grădina japoneză, sector dendrologic, un complex de sere de 4.000 de metri pătraţi, acvarii cu peste 40 de specii şi varietăţi de peşti, galerie amazoniană cu cascade artificiale, plante tropicale şi specii de papagali, precum şi un parc zoologic cu cerbi, căprioare, porci mistreţi şi voliere cu păsări.

În curtea grădinii se află Castelul Wesselenyi, cea mai mare construcţie în stil baroc din ţară.

